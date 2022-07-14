Реклама
Прямой эфир
Мир
Истребители ВКС РФ сбили украинские Су-24 и МиГ-29
Мир
ВГА Запорожья сообщила о проведении референдума в начале осени
Мир
Еврокомиссия заявила о полной поддержке Литвы по вопросу транзита в Калининград
Политика
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иностранных агентов
Экономика
Алиханов заявил о снятии 80% ограничений по транзиту в Калининград
Экономика
В США предрекли Европе «зиму недовольства» из-за дефицита газа
Мир
В КНР подтвердили переговоры с США о предельных ценах на нефть из России
Общество
Первая партия Lego по параллельному импорту проходит оформление на границе
Мир
Минобороны РФ заявило о восстановлении централизованной власти на освобожденных территориях
Мир
Выпускникам школ Херсонской области впервые вручили аттестаты российского образца
Мир
Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из России компаний
Сюжет:

Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье

0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские спецслужбы организовали более 10 подрывов железных дорог на неподконтрольной ей территории Запорожской области. Об этом 14 июля рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Союзники ведут наступление в ДНР по четырем направлениям. Спецоперация 14 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Девять мостов за три месяца было взорвано на нашей территории, около 12 подрывов железных дорог, около 15 автомобильных подрывов», — цитирует Балицкого ТАСС.

По его словам, диверсанты также преследуют гражданских лиц, работающих в администрациях на освобожденных территориях.

«Были совершены со стороны Украины покушения на общественных и государственных деятелей: глава Энергодара, были тяжело ранены целый ряд мирных граждан, девушка 2006 года до сих пор находится на госпитализации», — сообщил глава ВГА.

Он отметил, что подрывы в основном организуют минно-взрывные диверсионные группы, которые закладывают взрывчатки с поражающими элементами.

В тот же день Балицкий объявил, что референдум о вхождении Запорожья в состав России пройдет в начале осени текущего года. Такое решение было принято после многократных заявок трудовых коллективов предприятий области.

Накануне член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории региона заминированы все мосты и плотина ДнепроГЭС. Он добавил, что свыше 80 соцобъектов превращены в военные объекты и склады оружия.

Ранее в этот день власти региона сообщили, что Киев проводил запрещенные эксперименты на территории Запорожской АЭС. По словам Рогова, опыты начались еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко и продолжаются при нынешнем главе государства Владимире Зеленском. В частности, отмечалось, что на АЭС обнаружили большое количество ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов.

12 июля Рогов назвал обстрелы Энергодара пристрелкой артиллерии украинских националистов к Запорожской АЭС. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле ЗАЭС в Энергодаре. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022