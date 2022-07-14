Украина организовала более 10 подрывов железнодорожных путей в Запорожье

Украинские спецслужбы организовали более 10 подрывов железных дорог на неподконтрольной ей территории Запорожской области. Об этом 14 июля рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Девять мостов за три месяца было взорвано на нашей территории, около 12 подрывов железных дорог, около 15 автомобильных подрывов», — цитирует Балицкого ТАСС.

По его словам, диверсанты также преследуют гражданских лиц, работающих в администрациях на освобожденных территориях.

«Были совершены со стороны Украины покушения на общественных и государственных деятелей: глава Энергодара, были тяжело ранены целый ряд мирных граждан, девушка 2006 года до сих пор находится на госпитализации», — сообщил глава ВГА.

Он отметил, что подрывы в основном организуют минно-взрывные диверсионные группы, которые закладывают взрывчатки с поражающими элементами.

В тот же день Балицкий объявил, что референдум о вхождении Запорожья в состав России пройдет в начале осени текущего года. Такое решение было принято после многократных заявок трудовых коллективов предприятий области.

Накануне член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву территории региона заминированы все мосты и плотина ДнепроГЭС. Он добавил, что свыше 80 соцобъектов превращены в военные объекты и склады оружия.

Ранее в этот день власти региона сообщили, что Киев проводил запрещенные эксперименты на территории Запорожской АЭС. По словам Рогова, опыты начались еще при бывшем президенте Украины Петре Порошенко и продолжаются при нынешнем главе государства Владимире Зеленском. В частности, отмечалось, что на АЭС обнаружили большое количество ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов.

12 июля Рогов назвал обстрелы Энергодара пристрелкой артиллерии украинских националистов к Запорожской АЭС. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле ЗАЭС в Энергодаре. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».