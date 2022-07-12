Обстрел Энергодара назвали возможной пристрелкой ВСУ к Запорожской АЭС

Обстрелы Энергодара могут быть пристрелкой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Запорожской АЭС. Об этом заявил во вторник, 12 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Обстрел ведется в непосредственной близости от атомной станции. Что это — пристрелка или запугивание населения, сказать сложно, мы не знаем, какие у них цели изначально», — сказал он ТАСС.

В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС в Энергодаре. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

Днем была зафиксирована попытка удара по жилому массиву Энергодара с помощью дрона-камикадзе. Силами противовоздушной обороны Вооруженных сил России беспилотник был уничтожен.

Всего по состоянию на вторник были зафиксированы шесть беспилотников, которые пытались ударить по городу. Обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры и жилые массивы. Отмечалось, что удары ведутся как беспилотными летательными аппаратами, так и артиллерией с другого берега Днепра.

В этот же день глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что обстрелы, которые происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры Запорожской АЭС, создают угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. Тем самым удары ВСУ подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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