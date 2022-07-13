В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС
Во время нахождения Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контролем украинских властей на ее территории проводились запрещенные эксперименты. Об этом 13 июля рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«Режимом Порошенко — Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты, начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — приводит слова Рогова «РИА Новости».
Он также сообщил, что зафиксировать все нарушения украинской стороны должны были специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, когда стало известно о приезде представителя организации, президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара.
«Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — заявил Рогов.
Накануне член главного совета ВГА назвал обстрелы Энергодара пристрелкой артиллерии украинских националистов к Запорожской АЭС. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле ЗАЭС в Энергодаре. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.
Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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