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В Запорожье сообщили о запрещенных экспериментах Украины на местной АЭС

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Фото: РИА Новости
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Во время нахождения Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контролем украинских властей на ее территории проводились запрещенные эксперименты. Об этом 13 июля рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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«Режимом Порошенко — Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты, начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — приводит слова Рогова «РИА Новости».

Он также сообщил, что зафиксировать все нарушения украинской стороны должны были специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, когда стало известно о приезде представителя организации, президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара.

«Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС», — заявил Рогов.

Накануне член главного совета ВГА назвал обстрелы Энергодара пристрелкой артиллерии украинских националистов к Запорожской АЭС. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле ЗАЭС в Энергодаре. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации, начатой 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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