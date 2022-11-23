В офисе Зеленского допустили отсутствие электроэнергии на Украине неделями

Отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов. Об этом заявил 23 ноября глава офиса президента страны Андрей Ермак, приняв участие по видеосвязи в запуске проекта помощи европейских городов по поставке генераторов на Украину.

«Генераторы являются основным оборудованием, которое обеспечит базовые потребности людей: свет, связь, доступ к надежной медицинской помощи при отключении света <...>. Они нужны нам как стратегический резерв в условиях полного и непрерывного обесточивания, которое, возможно, продлится неделями», — привела слова Ермака пресс-служба украинского лидера.

Как отметил глава офиса Владимира Зеленского, проект европейских стран может помочь украинцам «пережить самую сложную зиму в современной истории страны». Он указал, что Украине необходимо высоковольтное оборудование, в частности автотрансформаторы, автоматические выключатели, реле и разрядники.

Ранее в среду сообщалось, что все атомные электростанции (АЭС) Украины и большинство тепловых и гидроэлектростанций (ТЭС и ГЭС) были временно обесточены. Как сообщило министерство энергетики Украины, также обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. Отмечалось, что энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения в стране, но отмечают, что для этого «ввиду масштабов поражений понадобится время».

Кроме того, газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность создания в Польше резерва запчастей, которые будут направляться Украине для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры.

Днем ранее, 22 ноября, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале который президент РФ объявил 24 февраля.

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