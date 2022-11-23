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В США задумались о создании в Польше резерва запчастей для энергетики Украины

WP: США могут создать в Польше резерв запчастей для энергоинфраструктуры Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tarasovukrinform
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Вашингтон рассматривает возможность создать в Польше резерв запчастей, которые будут направляться Украине для оперативного восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом 23 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного политика.

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Чиновник рассказал, что занимается этой проблемой по 12–15 часов в день, пытаясь найти каналы для помощи инфраструктуре Украины.

«Одной из проблем является то, что у американских производителей не всегда есть необходимое оборудование на складе, а если и есть, то доставка его в Украину может занять слишком много времени», — пояснил он.

Именно поэтому США рассматривают возможность создания резерва запчастей в Польше, которая смогла бы оперативно поставлять всё необходимое Украине.

Накануне, 22 ноября, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.

В этот же день глава «Укрэнерго» сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

18 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Изначально российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как указывал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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