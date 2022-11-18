Премьер Украины заявил о выводе из строя почти половины энергосистемы страны

На Украине почти половина энергетической системы вышла из строя в результате последних ракетных ударов со стороны России. Об этом 18 ноября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — сказал он на совместной пресс-конференции с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии (ЕК) Валдисом Домбровскисом, которая транслировалась на YouTube.

Шмыгаль также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза (ЕС), которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич накануне также заявлял, что разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. По его словам, в связи с этим ЕК приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 т.

17 ноября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о нанесении ударов по украинской энергетике. Глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях.

В свою очередь, Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепре. Момент взрыва там попал на видео.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Изначально российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 ноября. Как указывал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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