Момент взрыва в Днепропетровске попал на видео

В распоряжении «Известий» в четверг появилось видео с моментом взрыва в Днепропетровске (укр. Днепр).

Видео, снятое на видеорегистратор в автомобиле, запечатлено сильный взрыв.

Ранее в этот день сообщалось, что в Днепропетровске прогремели взрывы, там наблюдаются проблемы с электричеством. В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепропетровске.

В четверг над Харьковской, Полтавской, Черкасской областями и Днепропетровском были замечены летящие ракеты, по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что снова наносятся удары по украинской энергетике.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

Тогда издание «Страна.ua» отметило, что это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям на Украине с начала российской специальной военной операции. Попадания были в Киевской области, Одессе, Кривом Роге, Харькове, Хмельницком, Житомире, Львове, Виннице, Ковеле, под Кременчугом, Черкассами, в Ровно и Кропивницком.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».