Премьер-министр Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны

Взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, «Южмаш», — приводит его слова Telegram-канал издания «Страна.ua».

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Так, глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях. В Днепропетровске зафиксированы попадания в два объекта инфраструктуры, согласно заявлению местных властей.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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