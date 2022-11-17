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ЕК заявила о критическом уровне разрушений энергоинфраструктуры Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Waltraud Grubitzsch
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Разрушения энергетической инфраструктуры на Украине достигли критического уровня. Об этом 17 ноября заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Крылатое поражение: по инфраструктуре Украины нанесен массированный удар
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«Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Накануне зимы людям отключают электричество и отопление. Ключевым приоритетом наших гуманитарных операций сегодня является увеличение помощи в подготовке к зиме. ЕС работает круглосуточно, чтобы помочь поддерживать электроснабжение в Украине», — приводит его слова сайт Еврокомиссии.

В связи с этим Еврокомиссия приняла решение о поставках Украине энергетического оборудования общим весом 1800 тонн. По словам Ленарчича, в пакет помощи кроме электрогенераторов войдут также предметы для убежищ, наборы первой помощи, защитная одежда, противопожарное оборудование, водовозы и автобусы.

17 ноября руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о нанесении ударов по украинской энергетике. Глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепре. Момент взрыва там попал на видео.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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