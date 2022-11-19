Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР

Российские подразделения освободили населенный пункт Опытное в Донецкой Народной Республике. По словам опрошенных «Известиями» экспертов, это важный шаг на пути к стратегически важному узлу обороны , но дальнейшее продвижение потребует немало времени. Кроме того, российские войска сорвали несколько контратак ВСУ. 18 ноября в Минобороны РФ прокомментировали появившиеся в сети кадры расстрелов безоружных российских военнопленных. В ведомстве заявили о живодерской сущности нынешнего киевского режима и пообещали, что «Зеленскому и его приспешникам предстоит отвечать перед судом истории и народами России и Украины».

Шаг за шагом

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что в Донецкой Народной Республике освобожден населенный пункт Опытное.

Это стало важным шагом по направлению к стратегически важной Авдеевке , рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— После полного освобождения Донецкого аэропорта зачистка Опытного и окрестностей продолжалась не один день, — рассказал эксперт. — Сейчас на этом направлении недостаточно взять разрушенное село. Вокруг него обязательно будет еще несколько опорных пунктов в близлежащих посадках и складках местности, откуда ВФУ будут продолжать сопротивление и вести огонь. Каждый населенный пункт сейчас там всего лишь один из узелков сплошного укрепрайона, который приходится распутывать медленно и последовательно.

Необходимое Опытное Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Украинское командование понимает важность утраченных позиций и каждый раз пытается контратаковать, чтобы помешать закрепиться российским войскам. Для этого оно отправляет в самоубийственные атаки небольшие группы пехоты и бронетехники , одновременно пытаясь отследить с помощью беспилотников нашу бронетехнику и артиллерию и подавить их. К такой тактике на фронте уже привыкли, и обычно такие неподготовленные атаки заканчиваются плохо — ВФУ несут большие потери и в технике, и в людях, добавил Дмитрий Болтенков.

По данным российского военного ведомства, украинские формирования, в частности, безуспешно пытались контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка в ДНР. Все атаки отражены, подразделения ВФУ рассеяны и отброшены на исходные рубежи. Потери составили более 100 убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей, рассказали в Минобороны.

На купянском направлении сорваны попытки ВФУ атаковать двумя ротными тактическими группами. Украинские формирования потеряли 50 военнослужащих, два танка и пять бронеавтомобилей.

Необходимое Опытное Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

На краснолиманском направлении пресечена попытка ВФУ атаковать населенный пункт Червонопоповка в ЛНР. Украинские подразделения были остановлены и рассеяны, потеряв до 40 военнослужащих , две боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

«Ураганом» меньше

Вооруженные силы России продолжают наносить ракетные удары по военным объектам Украины.

— 17 ноября Вооруженными силами РФ нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цели удара достигнуты. Поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия, арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, нарушены переброска резервов ВФУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, рассказали в Минобороны.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВФУ, 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 172 района сосредоточения войск.

Необходимое Опытное Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган».

Средства ПВО за сутки сбили два БПЛА, десять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области, Макеевка и Иловайск в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2522 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6689 танков и других боевых бронированных машин, 895 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3595 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7266 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Суть режима

В Минобороны РФ прокомментировали появившиеся в сети видеокадры массовой кровавой расправы украинских боевиков над безоружными российскими военнопленными. В ведомстве заявили, что это «подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает».

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — говорится в сообщении.

Необходимое Опытное Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

При этом, отметили в ведомстве, сдавшиеся на этой неделе в плен украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями. Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного», — подчеркивается в сообщении.

Широкой публике не впервые показывают зверства киевского режима, которые нарушают все законы и конвенцию о военнопленных, напомнил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе.

— Это показывает саму суть режима и тех, кто ему служит — нацистов, которые не останавливаются ни перед какими зверствами и даже показывают их на камеру, нисколько не смущаясь, — отметил дипломат. — Я бы сказал, это нелюди. Ну и это характеристика самого режима — кому нелюди служат? Таким же, видимо, и служат. На вопрос, кто это такие, был ответ от так называемого киевского руководства, что это одни из их военнослужащих. Но если у них такие военнослужащие, значит, они дают им такие указания, так инструктируют — варварски и зверски относиться к мирному населению и к военнопленным. Когда-то они все-таки будут отвечать за свои преступления. Конец зверствам будет положен, и они будут по законам осуждены как военные преступники.

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Позднее в Следственном комитете сообщили, что по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, убито было не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших в плен на территории Луганской Народной Республики. Дело расследуется по п. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности»), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

— В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры по идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Подвиг рядового Денисенко

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Командир расчета минометной батареи лейтенант Наби Койчакаев в составе подразделения освобождал населенный пункт. Они обнаружили и задержали трех боевиков. Задержанные раскрыли сведения о месте дислокации, численности и командире диверсионной разведывательной группы.

Спустя несколько дней в ходе боя Наби был ранен в ногу. Несмотря на это, он более часа руководил своим расчетом, не покинув позиции, и продолжал бой до подхода основных сил. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенант Наби Койчакаев награжден орденом Мужества , рассказали в военном ведомстве.

Необходимое Опытное Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Подразделение прапорщика Алексея Асеева более 20 дней удерживало оборону стратегически важного населенного пункта. ВФУ предприняли попытку прорыва и атаковали позиции российских военнослужащих. Алексей из пулемета уничтожил четырех боевиков, не дав им прорваться и обойти российское подразделение с тыла.