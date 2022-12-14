Назад в 70-е: почему инфляция вернулась спустя 50 лет

Еще год назад большинство экспертов и лиц, принимающих решения, называли инфляцию временным, «преходящим» событием. По прошествии 12 месяцев можно констатировать, что они ошибались. Разогнавшись в 2021 году, в 2022-м инфляция только набрала обороты. Во многих странах были установлены максимумы, державшиеся почти 40 лет. Ситуация стала напоминать 1970-е годы, когда стагфляция установилась более чем на десятилетие. Может ли этот сценарий повториться, какие последствия будут у попыток центробанков остановить эту волну, а также в чем особенность инфляционных процессов в России — в материале «Известий».

Одно за другое

По мнению специалистов «Эксперт РА», принципиальной разницей между нынешним ростом цен и различными эпизодами в недавнем прошлом является возникновение режима высокой инфляции. В этих условиях рост цен на одни товары тянет за собой рост цен на другие товары (тогда как в 2010-е любые ценовые всплески были изолированными), в таком режиме инфляция усиливается сама по себе. Говорят и о возможной стагфляции — высокой инфляции в условиях экономического спада. Выбор монетарной политики в такой ситуации становится ювелирной задачей, а экономического консенсуса по конкретным действиям нет.

Действительно, параллели с кризисом 1970-х хорошо заметны. Причины разгона цен примерно те же. Во-первых, это энергетический кризис и взлет стоимости продовольствия. Во-вторых, стимулирующая монетарная политика. В 70-е, как и сейчас, большинство центробанков мира предлагали экономике дешевые деньги, а реальные ставки ЦБ были глубоко в отрицательной зоне. Развитие этого тренда началось еще после кризиса 2008 года, но пика достигло в пандемию, когда в экономику были вброшены триллионы долларов.

В-третьих, фискальная политика также направлена на стимулирование экономического роста практически любой ценой. Периоду «Великой инфляции» 1970-х предшествовал рост государственных расходов. В США они были значительными за счет финансирования войны во Вьетнаме и социальной программы «Великое общество» Джонсона. В других развитых странах были аналогичные порядки. А в начале 2020-х годов развитые страны и, в частности, США значительно повысили государственные расходы с целью борьбы с пандемией COVID-19 и поддержки экономики.

Толчки вверх

Есть, однако, и серьезные отличия. Одни из них говорят о том, что этот инфляционный кризис, возможно, удастся обуздать с относительно небольшими потерями, другие намекают на то, что ситуация еще более опасная, нежели полвека назад. Рост цен пока всё еще не достиг порогов, зафиксированных в 70-е. В 1979–1980 годы базовая инфляция (без учета продуктов питания и топлива) составляла 15,3%, тогда как в середине 2022 года — только 2,8%. В США в 2022 году уровень текущей инфляции выше — на октябрь 2022 года он составляет 6,3%, однако и это ниже уровня базовой инфляции в 1979–1980 годах — в США базовая инфляция в тот период составляла 11,1%.

Кроме того, центробанки по всему миру за 50 лет набрались опыта по части борьбы с инфляцией. Участники рынка больше доверяют заявлениям представителей ЦБ, то есть инфляционные ожидания остаются в значительной степени «заякоренными».

С другой стороны, сейчас значительно ниже уровень безработицы, что является сильным проинфляционным фактором — рост зарплат при почти полной занятости и доминировании работника на рынке труда может оказаться выше, что и усилит тренды на рост цен. Кроме того, проблемы с логистическими цепочками, сыгравшими свою роль в развитии кризиса, никуда не девались и будут продолжать толкать цены вверх.

Как отметил управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин, остроту нынешним проблемам придает то, что долговая нагрузка потребителей снижена и есть значительные сбережения, которые еще не в полной мере потрачены. Это может усилить инфляцию в среднесрочной перспективе. Что касается ответных мер центробанков, то они увидят эффекты от ужесточения своей политики только с лагом в несколько месяцев, а значит их восприятие будет искажено. По его словам, в 1970-х стагфляция «наведывалась» в три волны, и каждый раз монетарные и фискальные органы недоделывали свою работу, такой риск существует и сейчас.

Влияют, по оценке Сусина, и более долгосрочные факторы, в первую очередь демография. Сокращение численности рабочей силы будет происходить быстрее, чем сможет переварить экономика. Речь идет о выходе огромного слоя бэби-бумеров (людей, родившихся в ходе послевоенного бума рождаемости) на пенсию. Просто заменить их быстро новыми технологиями, снижающими потребность в труде, будет непросто.

Кроме того, есть и экологическая повестка, издержки которой также будут перекладываться на население. В общей сложности сумма расходов на внедрение декарбонизации может составить до $100 трлн по всему миру до 2035 года.

Наконец, есть еще одна проблема, связанная с реакцией регуляторов. При том объеме долгов, которые накопила глобальная экономика, есть вопрос, как она сможет пережить резкое повышение ставок. Всегда будут ситуации, когда те или иные институты набрали слишком много рисков, и, по мнению Сусина, угрозы для финансовой системы должны проявить себя уже с середины следующего года. Из-за этого обстоятельства центробанки не могут действовать настолько жестко, насколько нужно.

В то же время возникает вопрос — а не является ли инфляция нормой для мировой экономики, тогда как период слабого роста цен был своего рода аномалией? Замдекана экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, отметил, что в конце 1980-х годов на мировой рынок вышли сотни миллионов рабочих рук разом (Китай, Восточная Европа и прочие). Это был мощнейший дезинфляционный фактор, который работал десятилетия. Но он мог дать эффект лишь однажды.