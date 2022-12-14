 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия
Армия
Капитан Бессонов удостоился медали Суворова за мужество и отвагу в зоне СВО
Мир
Испания отправит 48 электрогенераторов на Украину до Нового года
Спорт
Месси сравнил число сыгранных на ЧМ матчей с рекордом Лотара Маттеуса
Спорт
Сборная Аргентины победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022
Мир
План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН
Мир
Истребитель упал на юге Италии
Мир
Власти США могут на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot
Мир
Сийярто заявил о возможности изменения Россией договоров из-за потолка цен на газ
Мир
Лавров поздравил Алейника с его назначением на должность главы МИД Белоруссии
Происшествия
Житель Алтайского края до смерти избил мать за злоупотребление алкоголем
Общество
Фильм РЕН ТВ «Донбасс: возрождение» получил премию общества «Знание»
/

Назад в 70-е: почему инфляция вернулась спустя 50 лет

Экономисты считают, что рост цен в ближайшем будущем не остановится
Фото: REUTERS/Jim Vondruska
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще год назад большинство экспертов и лиц, принимающих решения, называли инфляцию временным, «преходящим» событием. По прошествии 12 месяцев можно констатировать, что они ошибались. Разогнавшись в 2021 году, в 2022-м инфляция только набрала обороты. Во многих странах были установлены максимумы, державшиеся почти 40 лет. Ситуация стала напоминать 1970-е годы, когда стагфляция установилась более чем на десятилетие. Может ли этот сценарий повториться, какие последствия будут у попыток центробанков остановить эту волну, а также в чем особенность инфляционных процессов в России — в материале «Известий».

Одно за другое

Сложный год: когда ждать восстановления российской экономики
Западные аналитики пророчат затяжную рецессию из-за полноценного влияния санкций

По мнению специалистов «Эксперт РА», принципиальной разницей между нынешним ростом цен и различными эпизодами в недавнем прошлом является возникновение режима высокой инфляции. В этих условиях рост цен на одни товары тянет за собой рост цен на другие товары (тогда как в 2010-е любые ценовые всплески были изолированными), в таком режиме инфляция усиливается сама по себе. Говорят и о возможной стагфляции — высокой инфляции в условиях экономического спада. Выбор монетарной политики в такой ситуации становится ювелирной задачей, а экономического консенсуса по конкретным действиям нет.

Действительно, параллели с кризисом 1970-х хорошо заметны. Причины разгона цен примерно те же. Во-первых, это энергетический кризис и взлет стоимости продовольствия. Во-вторых, стимулирующая монетарная политика. В 70-е, как и сейчас, большинство центробанков мира предлагали экономике дешевые деньги, а реальные ставки ЦБ были глубоко в отрицательной зоне. Развитие этого тренда началось еще после кризиса 2008 года, но пика достигло в пандемию, когда в экономику были вброшены триллионы долларов.

Назад в 70-е
кризис
Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Уже не торг: как закон об инфляции разделил Европу и США
И смогут ли стороны договориться на саммите в Вашингтоне

В-третьих, фискальная политика также направлена на стимулирование экономического роста практически любой ценой. Периоду «Великой инфляции» 1970-х предшествовал рост государственных расходов. В США они были значительными за счет финансирования войны во Вьетнаме и социальной программы «Великое общество» Джонсона. В других развитых странах были аналогичные порядки. А в начале 2020-х годов развитые страны и, в частности, США значительно повысили государственные расходы с целью борьбы с пандемией COVID-19 и поддержки экономики.

Толчки вверх

Есть, однако, и серьезные отличия. Одни из них говорят о том, что этот инфляционный кризис, возможно, удастся обуздать с относительно небольшими потерями, другие намекают на то, что ситуация еще более опасная, нежели полвека назад. Рост цен пока всё еще не достиг порогов, зафиксированных в 70-е. В 1979–1980 годы базовая инфляция (без учета продуктов питания и топлива) составляла 15,3%, тогда как в середине 2022 года — только 2,8%. В США в 2022 году уровень текущей инфляции выше — на октябрь 2022 года он составляет 6,3%, однако и это ниже уровня базовой инфляции в 1979–1980 годах — в США базовая инфляция в тот период составляла 11,1%.

Кроме того, центробанки по всему миру за 50 лет набрались опыта по части борьбы с инфляцией. Участники рынка больше доверяют заявлениям представителей ЦБ, то есть инфляционные ожидания остаются в значительной степени «заякоренными».

С другой стороны, сейчас значительно ниже уровень безработицы, что является сильным проинфляционным фактором — рост зарплат при почти полной занятости и доминировании работника на рынке труда может оказаться выше, что и усилит тренды на рост цен. Кроме того, проблемы с логистическими цепочками, сыгравшими свою роль в развитии кризиса, никуда не девались и будут продолжать толкать цены вверх.

Назад в 70-е
деньги
Фото: REUTERS/Jessica Rinaldi

Как отметил управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин, остроту нынешним проблемам придает то, что долговая нагрузка потребителей снижена и есть значительные сбережения, которые еще не в полной мере потрачены. Это может усилить инфляцию в среднесрочной перспективе. Что касается ответных мер центробанков, то они увидят эффекты от ужесточения своей политики только с лагом в несколько месяцев, а значит их восприятие будет искажено. По его словам, в 1970-х стагфляция «наведывалась» в три волны, и каждый раз монетарные и фискальные органы недоделывали свою работу, такой риск существует и сейчас.

Стакан наполовину пуст: почему центробанки бессильны перед инфляцией
Интерес к американским долговым обязательствам снизился, что может парализовать монетарную политику

Влияют, по оценке Сусина, и более долгосрочные факторы, в первую очередь демография. Сокращение численности рабочей силы будет происходить быстрее, чем сможет переварить экономика. Речь идет о выходе огромного слоя бэби-бумеров (людей, родившихся в ходе послевоенного бума рождаемости) на пенсию. Просто заменить их быстро новыми технологиями, снижающими потребность в труде, будет непросто.

Кроме того, есть и экологическая повестка, издержки которой также будут перекладываться на население. В общей сложности сумма расходов на внедрение декарбонизации может составить до $100 трлн по всему миру до 2035 года.

Наконец, есть еще одна проблема, связанная с реакцией регуляторов. При том объеме долгов, которые накопила глобальная экономика, есть вопрос, как она сможет пережить резкое повышение ставок. Всегда будут ситуации, когда те или иные институты набрали слишком много рисков, и, по мнению Сусина, угрозы для финансовой системы должны проявить себя уже с середины следующего года. Из-за этого обстоятельства центробанки не могут действовать настолько жестко, насколько нужно.

Назад в 70-е
вещи
Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski
После урожая: инфляция вновь набирает силу
Рост цен возобновился после трехмесячного перерыва

В то же время возникает вопрос — а не является ли инфляция нормой для мировой экономики, тогда как период слабого роста цен был своего рода аномалией? Замдекана экономического факультета МГУ Олег Буклемишев, отметил, что в конце 1980-х годов на мировой рынок вышли сотни миллионов рабочих рук разом (Китай, Восточная Европа и прочие). Это был мощнейший дезинфляционный фактор, который работал десятилетия. Но он мог дать эффект лишь однажды.

Что касается ситуации в России, то эксперты не ожидают перехода к режиму высокой инфляции или стагфляции. Скорее, текущее положение описывается классической фазой рецессии — экономическая активность находится на низком уровне; потребительская, инвестиционная и кредитная активности понижены. Тем не менее, есть группа факторов, которые могут вызвать ускорение роста цен. Среди них замедление мировой экономики и падение цен на сырье, которое может повлечь обвал рубля, резкий рост государственных расходов, в том числе военных, неурожай в 2023 году, или же снятие санкций и быстрое восстановление экономики после кризиса, что вернет Россию в одну фазу развития с большинством государств мира.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022