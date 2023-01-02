На грани разрыва: Франция и Германия сильнее отдаляются друг от друга

Отношения Германии и Франции трещат по швам. В последнее время между странами накопилось множество противоречий, преодолеть которые будет непросто. Раньше ось Берлин – Париж считалась основой стабильности Евросоюза, а с выходом Великобритании из ЕС партнерство двух локомотивов объединения стало еще более значимым. Однако сейчас у государств возникает всё больше претензий друг к другу. К чему может привести раскол в немецко-французском семействе — разбирались «Известия».

Без согласия

«Эммануэль Макрон и Олаф Шольц улыбались, позируя фотографам перед ужином в Берлине, но отчетливо чувствовалось: в воздухе витал холодок. Банальные фразы о будущем сотрудничестве в сфере обороны и энергетики со стороны президента Франции и канцлера Германии шли вразрез с той напряженностью, которая возникла во время обеда, рассказывали люди, присутствовавшие на встрече», — описывало агентство Bloomberg один из недавних саммитов в Париже.

К этим переговорам было приковано особое внимание. В последнее время отношения между странами пробуксовывают, а взаимные претензии, которые стороны отчаянно стараются замести под ковер, то и дело дают о себе знать. Неприятный момент возник из-за нежелания проводить совместную пресс-конференцию — ее анонсировали немцы. Шольц, летевший в Париж, собрал большой пул журналистов. Однако в последний момент в Елисейском дворце дали заднюю, заявив, что ничего подобного устраивать и не планировалось.

На грани разрыва 1 Фото: Global Look Press/XinHua/Rit Heize

Еще больше накалил обстановку перенос ежегодной двусторонней встречи правительств двух стран. Она планировалась в конце октября во французском городе Фонтенбло, но Париж и Берлин не смогли согласовать текст итогового совместного заявления. Проведение форума отложили до января.

Изначально Олаф Шольц еще до того, как стать канцлером, считался идеальным кандидатом для укрепления оси Берлин – Париж. Он был лично знаком с Эммануэлем Макроном, его связывали давние связи с французскими элитами. К тому же он считался преемником курса Ангелы Меркель. Уважения со стороны французов ему добавило еще и то, что вместе с главой Минфина Франции Брюно Ле Мером он сумел пролоббировать создание Фонда восстановления экономики ЕС с беспрецедентным бюджетом.

Но потом что-то пошло не так. Агентство Bloomberg намекнуло, что лидеры не особо сошлись характерами. «Макрон любит пространные речи и витиеватые фразы, а Шольц, как и Меркель до него, предпочитает предметные обсуждения без лишних разглагольствований. Однако с Меркель французский лидер всегда мог найти компромисс. С Шольцем это, кажется, стало сложнее», — говорится в публикации. К тому же, как отмечает агентство, одно из главных противоречий заключается в различии политических систем двух стран. Во Франции она ориентирована на сильного президента, в Германии — на создание коалиций и поиск компромиссов.

Не сошлись характерами

Как писало издание Politico, немецкие и французские чиновники обвиняют друг друга в эгоизме и лицемерии. В Германии сетовали на то, что их несправедливо упрекают в слишком медленных темпах поставок вооружений Киеву, а также в односторонних энергетических субсидиях немецким предприятиям. Французы недовольны тем, что немцы не советуются с ними по ключевым вопросам, а также предпочитают торговаться по разным темам.

«К тому же Макрон всё больше осознает, что Шольц и его команда не рассматривают Францию в качестве приоритетного партнера», — пишет Bloomberg.

Неприятный осадок оставила и отмена со стороны Шольца давно запланированного телефонного разговора с французским премьером Элизабет Борн. Немецкий канцлер тогда сослался на ковид. Однако в этот же день по видеосвязи объявил о возобновлении работы Фонда экономической стабилизации, пообещав выплатить энергетические субсидии в размере €200 млрд немецким компаниям и домохозяйствам. Париж об этом Шольц предупреждать не стал.

На грани разрыва 2 Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

«Французские чиновники в частных беседах высказывали беспокойство, что немецкий пакет помощи приведет к еще большему экономическому расколу», — сообщает издание. В Париже выступали за то, чтобы всей Европой согласовать ограничение цен на газ, а не выдавать дополнительную помощь.

Одним из основных противоречий в отношениях между странами стала оборонная политика Евросоюза. Согласно проекту «Перспективная авиационная боевая система» (Future Combat Air Sysytem), планируется разработать реактивные истребители шестого поколения, которые к 2040 году должны заменить испанские EF-16 Hornets, французские Rafals и немецкие Typhoons.

Президент Макрон уже давно выступает инициатором этого проекта, стремясь достичь как можно большей независимости от США. «Но Германия и другие страны – члены ЕС рассматривают это в первую очередь как попытку французских компаний укрепить свое влияние. Несмотря на обнадеживающие заявления со стороны министров обороны Франции и Германии, страны рассматривают возможность действовать в одиночку. Если проект провалится, французская реактивная компания Dassault Aviation SA разработает истребитель самостоятельно, в то время как Германия, скорее всего, будет полагаться на импорт из США », — пишет Bloomberg.

Не сошлись стороны и в вопросе создания противоракетного щита, который бы охватывал большую часть Европы. Согласно плану, необходимы совместные закупки систем ПВО. Половина стран ЕС поддержала инициативу. Франция выступила против. В Париже опасаются «возобновления гонки вооружений в Европе», а также хотят придерживаться собственных систем противовоздушной обороны. К тому же французы остались недовольны тем, что Берлин предложил использовать оборудование американского и израильского производства, вместо того чтобы выбрать франко-итальянские аналоги.

Еще одним камнем преткновения стало желание немцев вернуться к проекту строительства трубопровода MidCat, идущего от Пиренейского полуострова до Северной Европы. Берлин, стремясь минимизировать зависимость от российского газа, ищет альтернативные маршруты поставки. Однако в Париже не хотят вкладываться в проект, считая, что он не окупится.

Надо работать над отношениями

« Отчуждение между Берлином и Парижем будет представлять серьезную угрозу сплоченности ЕС. Настало время интенсивно работать над этими отношениями — в первую очередь в сфере культурного обмена между людьми», — пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Впрочем, масштаб разногласий между Францией и Германией всё же преувеличивать не стоит. Скорее всего, они продолжат искать компромиссы, считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

— Союз Франции и Германии — основа ЕС, это симбиоз, полезный для обеих стран, и он остается таким, несмотря на все сложности. Если этот тандем распадется, то это будет конец Евросоюзу. Скорее всего, они найдут общие решения. Хотя Париж понимает, что Берлин занимает другую позицию. Например, в отношении Украины. Францию очень возмущает, что немцы принимают решения в экономической области и других сферах без консультаций с ними. Яблоком раздора стало решение немцев компенсировать рост тарифов. Франция тоже принимала меры, но такую сумму, которую выделил Берлин, Париж себе позволить не может. Возникли разногласия и по энергетической политике, а потом и по военно-политическим вопросам, — перечислил эксперт.

По словам эксперта, не обрадовало французов и заявление немецких властей о том, что они хотят сделать самую мощную армию в Европе

— Париж считает себя главной опорой европейской обороны. Франция — постоянный член Совбеза, ядерная держава, у нее самая мощная армия в ЕС. Макрон планирует добиться стратегической автономии Европы, немцы с этим соглашались, но неохотно. Шли разговоры о создании отдельного бюджета зоны евро, французы предлагали чуть ли не введение поста министра финансов зоны ЕС. В этом случае президент фактически признавал наличие двухскоростного Евросоюза, — отметил специалист.

На грани разрыва 3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard

На фоне этого зависли немецко-французские программы по созданию будущих самолета и танка.

— Фирмы не хотят раскрывать свои производственные секреты. К тому же Германия, как и некоторые другие страны ЕС, хочет закупать военные самолеты у США. В Париже всем этим недовольны. Не понравилось французам и предложение Шольца, прозвучавшее в Праге, о возможном расширении ЕС не только за счет Западных Балкан, но также за счет Украины, Грузии и Молдавии. Франция выступает против этого. Шольц же говорил от имени Германии, не ссылаясь на своего главного партнера по Евросоюзу, — пояснил политолог.

Федоров также отметил, что поездка Шольца в КНР без Макрона также не наладила отношения ФРГ и Франции.

— Это продемонстрировало, что Берлин отстаивает интересы только своей экономики, а Евросоюз для немцев на втором месте. Так что разногласий между Берлином и Парижем достаточно, и в последнее время они наглядно проявились, — подытожил эксперт.

Возврат к тандему едва ли возможен

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин полагает, что проблемы в отношениях Берлина и Парижа во многом обусловлены амбициями Макрона, который хочет стать неформальным лидером ЕС. По его словам, долгое время в немецко-французском тандеме была «осторожная гегемония» Германии во главе с Ангелой Меркель и второго, младшего, партнера в виде Франции.

— Сейчас, из-за того что ряд европейских компаний всерьез подумывает о том, чтобы перебраться в США, возникают определенные противоречия между Берлином и Парижем. Ранее природный газ поступал во Францию в значительной степени из Германии, поскольку ФРГ долгое время была газовым хабом Европы, в том числе во многом за счет газа из РФ. Доля российского топлива еще год назад составляла порядка 34% в общем объеме газоснабжения. Взрывной рост цен и отказ Германии от российского газа означает в том числе и перекрытие газового канала для Франции, — пояснил германист.

Так что очень жесткая позиция ФРГ в отношении газового партнерства с Россией бумерангом ударила и по французской энергетике. Тем временем в Германии не хватает электроснабжения.

На грани разрыва 4 Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Париж уже намекнул на то, что не сможет поставлять Берлину электричество, хотя в стране большое количество АЭС, которые не зависят от поставок газа. Довольно неожиданна для европейцев и пассивная роль Шольца. Тем временем Макрон ездил к Байдену, пытается выстраивать более интенсивное сотрудничество в экономике со Штатами. К тому же Берлин нанес удар и по немецко-французскому оборонному сотрудничеству в области военной техники. Например, заявление Шольца о закупке F-35 у США, американских зенитных комплексов фактически ставит крест на совместных германо-французских разработках, — резюмировал политолог.

По словам эксперта, Германия выбрала наиболее тесное взаимодействие с США, что идет вразрез с интересами Парижа.