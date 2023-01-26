«В Соледаре оставались только те, кто надеялся на освобождение»

Эвакуация мирных жителей из Соледара идет уже неделю. Первым пунктом на пути в безопасные места для сотен людей становится небольшой город Первомайск , который и сам постоянно подвергается ударам украинских ракет. Здесь их встречают, кормят, дают отогреться и отоспаться, а затем, через день-два, переправляют дальше , на территории, где не слышно взрывов. О том, как организована эвакуация из прифронтовых городов и поселков, готовы ли власти Первомайска к еще большему потоку временных переселенцев после освобождения Артемовска, и о мотивации людей, которые всё это время оставались в своих домах, хотя у них была возможность выехать на территорию Украины, — в репортаже корреспондентов «Известий».

Опасный путь

В ходе многомесячных боев Соледар и соседние населенные пункты сильно пострадали. Поблизости от них продолжаются ожесточенные столкновения. Поэтому людей временно перемещают в более безопасные места. В Первомайске эвакуированные надолго не задерживаются, через сутки-трое их оперативно переправляют в Шахтерск и другие города.

— Эвакуация ведется организованно, по состоянию на 25 января к нам прибыло 562 человека из Соледара, Артемовска и соседних с ними сел, — рассказал «Известиям» глава администрации Первомайска Сергей Колягин. — Некоторые из них даже с пулевыми и осколочными ранениями. Для 16 человек сразу организовали необходимую медицинскую помощь.

Поток беженцев начался 2 января. В день в городе, который стал для них воротами на российскую территорию, принималось до 40 человек. Большинство из них организованно вывозили на автобусах и армейских машинах. Они с радостью воспользовались этой возможностью.

— Пообщавшись с эвакуированными, мы понимаем, что там оставались мотивированные, те, кто надеялся на освобождение. Потому что те, кто хотел выехать на территорию Украины, уже давно могли это сделать, — рассказал Сергей Колягин.

Город готов к обеспечению нового наплыва временных переселенцев после освобождения более крупного по количеству населения Артемовска.

— Мы готовы принимать ежедневно под 500 человек, с учетом того что оперативно работают коллеги из ДНР и помогают переправлять их дальше. У нас уже есть опыт при боях за Попасную, когда мы принимали даже не за сутки, а за раз по 240 эвакуированных. Всего же с начала боевых действий через Первомайск прошли почти 3,8 тыс. человек, — рассказал глава администрации.

Высокоточные промахи

Людей стараются долго не задерживать в Первомайске и потому, что сюда всё еще регулярно прилетают вражеские ракеты.

После освобождения соседних Золотого и Горского летом 2022 года обычная украинская артиллерия до города доставать перестала. Но теперь жителям и эвакуируемым сюда людям угрожают дальнобойные ракеты HIMARS , переданные Украине странами НАТО.

Начиная с 2014 года прифронтовой город регулярно оказывался под обстрелами. Старые отметки от снарядов можно заметить на большинстве его многоэтажных домов. Здесь уже давно научились оперативно устранять повреждения. Но американские боеприпасы причиняют более серьезные разрушения.

— Теперь точечно прилетает, не так хаотично, но как они выбирают цели — непонятно, — рассказывает Сергей Колягин. — Прилеты «Хаймарсов» были, например, в многоэтажный дом по Ленина, 60 и в городскую больницу.

Удар по одному из корпусов городской больницы пришелся в новогоднюю ночь. Военные из СЦКК продемонстрировали найденные на месте обстрела осколки от высокоточных ракет M31 американских реактивных систем залпового огня.

В ночь на 23 января осколочно-фугасные ракеты 2020 года выпуска поразили и подстанцию Михайловская неподалеку от Первомайска. Когда линия фронта была ближе, ВФУ неоднократно пытались вывести ее из строя минометными и артиллерийскими обстрелами.

— ВФУ регулярно выбирают в качестве целей социальные объекты — школы, больницы, медучреждения, стратегически важные объекты инфраструктуры, такие как эта подстанция, — чтобы оставить мирное население без электричества и тепла, — рассказал эксперт представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации Алексей Гетманский.

Здесь и там по городу видны свежие следы разрушений. Обычная девятиэтажка на центральной улице Ленина совершенно не выглядит военным объектом. Незаметно их и поблизости. Это не помешало ВФУ намеренно произвести залп по ней.

У ракет HIMARS слишком слабая боевая часть, чтобы разрушать многоэтажные здания. Но они приобретают характерный «обкусанный» сверху силуэт от падающих почти вертикально боеприпасов и часто становятся непригодны для проживания. Глаза быстро учатся отличать здания, пораженные американскими ракетами, от поврежденных артиллерией.

Неизвестный бой

Проезжая по одной из второстепенных сельских дорог, замечаем следы жестокого боя. Неподалеку от села Боровеньки, прямо на обочинах, на участке в 100 м разбросаны остатки шести БМП. Это самая большая концентрация уничтоженной бронетехники из всех, что мне приходилось видеть на севере республики.

Некоторые боевые машины настолько изувечены и разорваны на фрагменты, что сосчитать их удалось только по количеству башен, валяющихся отдельно. С первого взгляда определить принадлежность бронетехники невозможно. Лишь на пушке одной из БМП-1 видно красное кольцо — опознавательный знак бронетехники Народной милиции ЛНР в первые месяцы боев. Внутри — небольшой портрет Иосифа Сталина. Остальные — БМП-2, которые использовались здесь как войсками республики, так и украинцами.

В этом месте в сосновом лесу проходил оборонительный рубеж украинских войск, который пришлось прорывать на пути к Северодонецку. Рядом видны линии окопов, неподалеку нахожу и пустые упаковки от британских противотанковых ракет NLAW.

В глаза сразу бросается полуразрушенное здание профилактория, у которого произошел бой, явно военного назначения КПП рядом с ним и гигантская овальной формы воронка глубиной около 10 м. Такие не оставляют снаряды и даже мощные авиабомбы. Изломанные железобетонные столбы поблизости говорят, что на этом месте раньше стояло здание. Неподалеку еще несколько меньших по площади воронок. Взрывы были настолько мощными, что сосновый лес рядом повален на землю, напоминая уменьшенную версию места падения Тунгусского метеорита.

По рассказам местных жителей, вскоре после начала в 2014 году так называемой антитеррористической операции украинские войска организовали у бывшего профилактория «Энергетик» полевой склад боеприпасов для артиллерии. Он взлетел на воздух в первые дни марта, вскоре после боя, в котором погибла бронетехника.

На территории видно, что к оборудованию ныне полностью уничтоженного склада украинцы подошли серьезно. Кроме окопов и забора с колючей проволокой здесь были установлены даже стальные бронеколпаки для охраны. Склады были спрятаны в капониры. В здании профилактория устроены казармы. До сих пор здесь можно найти фрагменты украинской формы, документы и правительственные газеты, которые предназначались для распространения на территории ЛНР и ДНР. Для охраны обустроили стрелковый полигон.