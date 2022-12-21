Два года ждут: сроки признания пропавших солдат погибшими хотят сократить

В России на фоне СВО хотят сократить сроки признания без вести пропавших военнослужащих умершими . Законопроект в ближайшее время намерена внести в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР. Сейчас без вести пропавшего человека объявляют умершим только спустя два года после окончания военных действий. Депутаты предлагают установить срок в два года вне зависимости от того, закончились боевые действия или нет . В других фракциях готовы инициативу поддержать, но при этом призывают уменьшить временной интервал вплоть до шести месяцев.

Без всяких условий

Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили к внесению в Госдуму законопроект «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации». Он позволит сократить сроки признания граждан без вести пропавшими и умершими в связи с боевыми действиями .

« С учетом проведения специальной военной операции всё больше людей обращаются по поводу пропавших без вести солдат . Когда о местонахождении военнослужащего неизвестно, нет сведений о том, жив он либо мертв, родным и близким морально приходится нелегко », — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Два года ждут Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В документе отмечается, что на сегодня военнослужащий или иной гражданин может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. «Таким образом вопросы по признанию граждан умершими могут быть решены не ранее чем через три года с момента начала специальной военной операции », — говорится в тексте.

В итоге родственники не только находятся в тяжелом моральном состоянии. Они еще и не могут длительное время претендовать на выплаты, социальные льготы либо вступить в права наследования имущества военнослужащего.

Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 42 и 45 Гражданского кодекса. Это позволит в судебном порядке в более короткие сроки признавать военнослужащего без вести отсутствующим, а в дальнейшем — если человек найден не будет — через суд признавать его умершим спустя два года с момента признания гражданина без вести отсутствующим.

Два года ждут Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

«Таким образом, сроки признания военнослужащих умершими в связи с военными действиями предлагается установить вне зависимости от окончания специальной военной операции », — подчеркивают авторы инициативы.

Справка «Известий» В ноябре руководитель российской секции бюро Центрального агентства по розыску МККК по вопросам, связанным с вооруженным конфликтом на территории Украины, Анастасия Кушлейко сказала, что в организацию поступило более 40 тыс. обращений и 5 тыс. заявок по поиску пропавших во время специальной военной операции. Сколько из них россиян или украинцев, в Красном Кресте не уточнили.

Как пояснил «Известиям» первый зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, во время масштабных боевых действий пропадают сотни и даже тысячи человек.

— По статистике, большинство из них — это реально погибшие , просто их тела или еще не найдены или не опознаны. Но из-за того, что часть пропавших, к счастью, всё же обнаруживается, оперативно признавать всех пропавших погибшими просто невозможно . Ведь изменение статуса ведет к наследственным процедурам и разным выплатам, — пояснил парламентарий.

Два года ждут Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Полностью отказаться от временного интервала в вопросе признания пропавшего человека погибшим невозможно, заметил парламентарий.

— Поэтому мы в своем законопроекте постарались найти компромиссное решение . Во-первых, отменить условие окончания военного конфликта, как это установлено сейчас, и отсчитывать срок с момента пропажи человека. Во-вторых, допустить в исключительных случаях досрочное признание по суду человека погибшим, — пояснил один из авторов законопроекта.

«Известия» обратились в Минюст с просьбой прокомментировать перспективы поддержки законопроекта.

Два года — много

В ряде других фракций одобряют инициативу, однако считают, что сроки должны быть еще меньше.

— С одной стороны, всё верно, но не нужно ждать два года. Лично я считаю, что срок должен быть полгода . Если военнослужащий не найден ни среди пленных, ни среди мертвых, он должен считаться без вести пропавшим, а его родственники затем должны иметь право получить все положенные выплаты, — сказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

Два года ждут Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Ко мне обратилась женщина, у которой муж-лейтенант погиб в СВО 30 марта. Однако никакие документы ей не оформляли, а у них две дочери. На что кормить семью? В итоге мне пришлось обратиться к президенту РФ и министру обороны. Только после этого привезли гроб, а убитого посмертно наградили орденом Мужества, — добавил в беседе с «Известиями» член фракции КПРФ Николай Харитонов.

На этом фоне, по его словам, нужно ускорить процедуру, чтобы помочь родным и близким военнослужащих . В «Единой России» сообщили, что изучат инициативу как только она поступит в нижнюю палату, подтвердил «Известиям» зампред фракции Адальби Шхагошев.