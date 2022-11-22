Статус СВО: добровольцы станут ветеранами боевых действий

Добровольцы-участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон 21 ноября подписал президент Владимир Путин. Теперь добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки, которые есть у остальных военнослужащих. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность второй волны мобилизации в Кремле не обсуждается. А в «Росатоме» рассказали, что ведут интенсивные переговоры с МАГАТЭ из-за обстрелов Запорожской АЭС.

Устранили пробел

Владимир Путин 21 ноября подписал изменения в федеральный закон «О ветеранах». Согласно документу, ветеранами станут бойцы, вступившие в созданные по решению властей добровольческие формирования, которые участвуют в спецоперации на Украине вместе с российской армией. Не только они, но и члены их семей, смогут пользоваться всеми установленными законом льготами и мерами социальной поддержки наряду с военнослужащими Вооружённых сил РФ и их родственниками.

В новом документе также прописано, что добровольцы, которые получили во время СВО тяжелые ранения, контузии или увечья смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. Действие закона распространяется на граждан, которые выполняли военной спецоперации задачи с 24 февраля этого года на территории Украины, ДНР и ЛНР, а с 30 сентября — на территории Запорожской и Херсонской областей России.

В федеральном законодательстве устраняется пробел, объяснил «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Многие россияне пошли защищать интересы нашего государства еще до объявления частичной мобилизации, вступив в добровольческие формирования, — напомнил эксперт. — В те же батальоны, которые формировались в регионах. Добровольцы выполняют те же задачи, что и военнослужащие-контрактники или мобилизованные, но в законодательстве были пробелы, не все льготы и меры соцзащиты на них распространялись. Теперь добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки, которые есть у остальных военнослужащих и их родственников. Это справедливо. Добровольцы — это более патриотично настроенные люди, чем мобилизованные в своей массе. Ни они, ни их семьи не должны страдать из-за того, что оказались в рядах армии раньше, чем была объявлена частичная мобилизация.

Также в понедельник Владимир Путин подписал указ, согласно которому выплаты участникам СВО освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Это касается не только мобилизованных, но и участвующих в СВО добровольцев и военнослужащих-контрактников, а также членов их семей. Налог не будет взиматься с материальной помощи, полученной с 1 января 2022 года.

Кроме того, в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность второй волны мобилизации в России.

— Я не могу говорить за Минобороны, в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет , — уточнил Песков.

ЗАЭС вновь под обстрелом

После обстрелов Запорожской АЭС «Росатом» провел переговоры с руководством МАГАТЭ , сообщил 21 ноября глава российской госкорпорации Алексей Лихачев.

— Мы практически всю ночь были в переговорах с руководством МАГАТЭ . Я знаю, что Рафаэль Гросси провел переговоры с европейскими лидерами, донес эту озабоченность, — уточнил он.

По словам Лихачева, благодаря стараниям руководства МАГАТЭ и лично его главы Гросси с сентября на ЗАЭС был «достаточно спокойный период», но в 19 ноября станцию вновь стали обстреливать. Он также отметил, что сейчас на ЗАЭС существует «риск атомной аварии». Радиационный фон на станции пока остаётся в норме.

Вооруженные силы России в зоне проведения СВО продолжают вести бои с украинскими формированиями.

— На южно-донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка. Кроме того, ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новодаровка. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки на этом направлении противник потерял более 70 убитыми и ранеными . Уничтожен один танк, две боевые машины пехоты и пять бронированных машины и пять автомобилей.

На купянском сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка в ЛНР. Уничтожено более 35 военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа.

На красно-лиманском направлении украинские формирования пытались атаковать силами двух ротных тактических групп. Огнем артиллерии противник был рассеян. Уничтожено более 20 военнослужащих , три боевые машины пехоты и одна бронированная машина.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления ВФУ, склад вооружения и военной техники, 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 124 района сосредоточения войск. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВФУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр

В ходе контрбатарейной борьбы поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» на огневых позициях, из которых велись обстрелы территории Белгородской области.

Средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников, 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2543 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6743 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7302 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Бреши в обороне

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа подполковника Евгения Артамонова освобождала населённый пункт от украинских националистов, организовавших эшелонированную оборону. Евгений принял решение нанести сосредоточенный удар во фланг противника. Его подчиненные уничтожили два опорных пункта противника, боевую машину пехоты и более 15 националистов.

— Благодаря этому в оборонительных редутах противника была создана брешь, что позволило развить наступление и освободить населенный пункт, — подчеркнули в ведомстве.

Майор Александр Якутин в сложной боевой обстановке выполнял мероприятия военно-политической работы. Националисты обстреляли точку сбора беженцев, чтобы осуществить провокацию в отношении ВС РФ. Быстро сориентировавшись, Якутин эвакуировал гражданских в укрытие, не допустив жертв среди местного населения. Колонна с мирным населением была обстреляна кассетными боеприпасами. Александр увел её с линии огня в безопасное место, чем спас гражданских людей.

— Благодаря мужеству и отваге Александра Якутина колонна с гражданскими лицами прибыла в безопасные районы без жертв, — рассказали в Минобороны



Взвод капитана Сергея Борисенко, освобождал населенный пункт от украинских националистов. На одном из направлений Сергей обнаружил оборонительный рубеж и большое скопление националистов. Грамотно выстроив систему ведения огня, Сергей с подчиненными атаковал позиции боевиков. Его взвод уничтожил долговременные огневые точки с пулеметными и гранатометными расчётами, что позволило создать брешь в рубежах обороны противника, в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем, заявили в военном ведомстве.