Зайти с тыла: регионы получат право помогать военкоматам

Российские регионы получат право оказывать материально-техническую помощь военным комиссариатам , которые находятся на их территориях. Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками Госдума может принять в первом чтении уже в январе . Поддержать его готовы в субъектах РФ, а также в большинстве фракций нижней палаты парламента, где считают, что некоторые военкоматы недостаточно успешно справлялись с частичной мобилизацией. Военные эксперты называют инициативу логичной, так как фактически регионы уже взяли на себя ответственность за мобилизационные мероприятия .

Поддержать готовность

По информации «Известий», Госдума в январе может принять в первом чтении поправки в законопроект «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» , внесенные в нижнюю палату заксобранием Пензенской области. Документом предлагается наделить субъекты РФ правом по оказанию содействия военным комиссариатам в материально-техническом обеспечении .

Как рассказал «Известиям» источник в комитете ГД по обороне, на законопроект уже поступило несколько положительных отзывов из субъектов , которые готовы инициативу поддержать. В частности, их направили депутаты Алтайского краевого собрания, народного собрания Карачаево-Черкесии и члены других региональных парламентов.

Кроме того, положительное заключение на инициативу дало правовое управление нижней палаты . «Замечаний концептуального характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий».

Статья 8 ФЗ «О мобилизационной подготовке...» фиксирует полномочия и функции органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области мобилизационной подготовки. Однако в ней нет информации о дополнительном содействии в материально-техническом обеспечении . При этом, согласно действующему законодательству, за результат мобилизационных действий губернаторы несут ответственность наряду с военными комиссарами.

Авторы законопроекта объясняют: необходимо своевременно, качественно и на высоком уровне решать задачи по поддержанию мобилизационной готовности вооруженных сил . Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое имеется у «Известий», из федеральной казны денег на реализацию инициативы не потребуется. Однако авторы не уточняют, понадобятся ли дополнительные средства на эти цели из бюджетов субъектов.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, законопроект был разработан по инициативе главы субъекта.

«Он предложил региональному парламенту обратиться с законодательной инициативой в Госдуму, чтобы утвердить правовую основу для оказания материально-технической помощи военкоматам. В период проведения СВО это имеет важное социальное значение, упрощает порядок поддержки военных комиссариатов на местах, расширяет возможности содействия мобилизованным гражданам и добровольцам », — пояснили в пресс-службе.

Экс-депутат Госдумы от Пензенской области Иван Фирюлин отметил: некоторые военные комиссариаты этой осенью продемонстрировали недостаточную подготовленность к мобилизации , в результате чего возникло много ошибок. В частности, им не хватало компьютеров и другой техники, а также условий для выполнения поставленных задач. Многие военкоматы действовали по старинке, без использования современных технологий, в том числе интернета, подчеркнул он.

По словам Ивана Фирюлина, военкоматы зачастую не имели полной информации о призываемых гражданах, например о состоянии их здоровья и военных специальностях.

Помогать надо

Источники «Известий» в Минобороны пояснили, что ведомство рассмотрит поправки, когда их направят на первое чтение , а также в профильный комитет. «Известия» также обратились в Минфин за комментариями о перспективах законопроекта.

В «Единой России» считают, что инициатива точно заслуживает внимания, тем более что она идет из региона.

— Этот законопроект будет предметом очень серьезного обсуждения у нас во фракции . Когда мы его внимательно изучим, примем решение, — сказал «Известиям» зампред фракции партии Адальби Шхагошев.

— Безусловно, военкоматы нуждаются в помощи. Начиная с помещений, которые у них появились еще с советских времен и за эти годы не ремонтировались, заканчивая техникой , — рассказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов.

Поддержать инициативу готовы и в ЛДПР. «Помощь явно им нужна. Если у них до сих пор нет нормального учета военнообязанных, карточками пользуются, что тут говорить», — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В пример он привел визит министра обороны Сергея Шойгу в один из военкоматов Московской области, где ему сообщили о наличии микроволновки и отсутствии компьютера.

С определенным скепсисом к инициативе относятся в КПРФ : член фракции Николай Арефьев заметил, что не во всех регионах сегодня есть возможность для того, чтобы оказать нужную помощь военкоматам . Кроме того, он предположил, что главы субъектов могут в итоге переложить эту задачу на руководителей районов и городов, в которые не имеют достаточно финансов.

Поправки в законодательство назрели, считает военный эксперт, сопредседатель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Субъекты РФ фактически несли расходы на мобилизационную подготовку . Мы помним, что формировались добровольческие батальоны от определенных регионов. Но они формировались не на федеральные денежные средства, а на деньги регионов, — напомнил он в беседе с «Известиями».

Регионы в России разные, есть побогаче — Тюмень, Челябинская область, Свердловская область, есть победнее, например республики Северного Кавказа. Но в силу своих бюджетных возможностей субъекты всё же могут участвовать в мобилизационных мероприятиях, заключил эксперт.