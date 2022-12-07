 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ноябре рост ставок на ипотеку составил до 0,5 пунктов
Мир
В ООН призвали к прекращению боевых действий на Украине
Мир
В Польше заявили об отказе Германии передавать ЗРК Patriot Украине
Общество
Роспотребнадзор сообщил о попытке дезинформации на фоне ЧС в Энгельсе
Мир
Госдеп опроверг поставки оружия Украине для ударов по России
Мир
Небензя заявил о продолжении ударов РФ по инфраструктуре Украины
Мир
В Одесской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Роналду не попал в стартовый состав Португалии впервые с 2008 года
Политика
Песков опроверг наличие стоп-листа вопросов на встрече СПЧ с Путиным
Мир
Песков заявил об агрессивной работе западных спецслужб против РФ
Мир
В Белом доме воздержались от оценки попыток Киева атаковать аэродромы России
Мир
В Белом доме высказались о планах Байдена выдвигаться на второй президентский срок
/

Зайти с тыла: регионы получат право помогать военкоматам

Какая поддержка им требуется по итогам прошедшей частичной мобилизации
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские регионы получат право оказывать материально-техническую помощь военным комиссариатам, которые находятся на их территориях. Как выяснили «Известия», законопроект с такими поправками Госдума может принять в первом чтении уже в январе. Поддержать его готовы в субъектах РФ, а также в большинстве фракций нижней палаты парламента, где считают, что некоторые военкоматы недостаточно успешно справлялись с частичной мобилизацией. Военные эксперты называют инициативу логичной, так как фактически регионы уже взяли на себя ответственность за мобилизационные мероприятия.

Поддержать готовность

По информации «Известий», Госдума в январе может принять в первом чтении поправки в законопроект «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», внесенные в нижнюю палату заксобранием Пензенской области. Документом предлагается наделить субъекты РФ правом по оказанию содействия военным комиссариатам в материально-техническом обеспечении.

Как рассказал «Известиям» источник в комитете ГД по обороне, на законопроект уже поступило несколько положительных отзывов из субъектов, которые готовы инициативу поддержать. В частности, их направили депутаты Алтайского краевого собрания, народного собрания Карачаево-Черкесии и члены других региональных парламентов.

Кроме того, положительное заключение на инициативу дало правовое управление нижней палаты. «Замечаний концептуального характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий».

Зайти с тыла:
мобилизация
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Поправленному верить: по итогам мобилизации ГД устраняет пробелы в законах
В Уголовном кодексе РФ хотят прописать наказание для уклонистов

Статья 8 ФЗ «О мобилизационной подготовке...» фиксирует полномочия и функции органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области мобилизационной подготовки. Однако в ней нет информации о дополнительном содействии в материально-техническом обеспечении. При этом, согласно действующему законодательству, за результат мобилизационных действий губернаторы несут ответственность наряду с военными комиссарами.

Авторы законопроекта объясняют: необходимо своевременно, качественно и на высоком уровне решать задачи по поддержанию мобилизационной готовности вооруженных сил. Согласно финансово-экономическому обоснованию, которое имеется у «Известий», из федеральной казны денег на реализацию инициативы не потребуется. Однако авторы не уточняют, понадобятся ли дополнительные средства на эти цели из бюджетов субъектов.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, законопроект был разработан по инициативе главы субъекта.

«Он предложил региональному парламенту обратиться с законодательной инициативой в Госдуму, чтобы утвердить правовую основу для оказания материально-технической помощи военкоматам. В период проведения СВО это имеет важное социальное значение, упрощает порядок поддержки военных комиссариатов на местах, расширяет возможности содействия мобилизованным гражданам и добровольцам», — пояснили в пресс-службе.

Экс-депутат Госдумы от Пензенской области Иван Фирюлин отметил: некоторые военные комиссариаты этой осенью продемонстрировали недостаточную подготовленность к мобилизации, в результате чего возникло много ошибок. В частности, им не хватало компьютеров и другой техники, а также условий для выполнения поставленных задач. Многие военкоматы действовали по старинке, без использования современных технологий, в том числе интернета, подчеркнул он.

«Я же офицер, мне тоже надо встать на учет»
Что происходило в военкоматах в первые два дня после объявления частичной мобилизации

По словам Ивана Фирюлина, военкоматы зачастую не имели полной информации о призываемых гражданах, например о состоянии их здоровья и военных специальностях.

Помогать надо

Источники «Известий» в Минобороны пояснили, что ведомство рассмотрит поправки, когда их направят на первое чтение, а также в профильный комитет. «Известия» также обратились в Минфин за комментариями о перспективах законопроекта.

В «Единой России» считают, что инициатива точно заслуживает внимания, тем более что она идет из региона.

Этот законопроект будет предметом очень серьезного обсуждения у нас во фракции. Когда мы его внимательно изучим, примем решение, — сказал «Известиям» зампред фракции партии Адальби Шхагошев.

— Безусловно, военкоматы нуждаются в помощи. Начиная с помещений, которые у них появились еще с советских времен и за эти годы не ремонтировались, заканчивая техникой, — рассказал «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов.

Зайти с тыла:
Военный комиссариат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Поддержать инициативу готовы и в ЛДПР. «Помощь явно им нужна. Если у них до сих пор нет нормального учета военнообязанных, карточками пользуются, что тут говорить», — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«300 млн тратим на обеспечение мобилизованных всем необходимым сверх норм»
Глава Калининградской области Антон Алиханов — о дополнительных закупках для участников СВО, усилении мер безопасности и перспективах открытия рейсов в Стамбул

В пример он привел визит министра обороны Сергея Шойгу в один из военкоматов Московской области, где ему сообщили о наличии микроволновки и отсутствии компьютера.

С определенным скепсисом к инициативе относятся в КПРФ: член фракции Николай Арефьев заметил, что не во всех регионах сегодня есть возможность для того, чтобы оказать нужную помощь военкоматам. Кроме того, он предположил, что главы субъектов могут в итоге переложить эту задачу на руководителей районов и городов, в которые не имеют достаточно финансов.

Поправки в законодательство назрели, считает военный эксперт, сопредседатель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Субъекты РФ фактически несли расходы на мобилизационную подготовку. Мы помним, что формировались добровольческие батальоны от определенных регионов. Но они формировались не на федеральные денежные средства, а на деньги регионов, — напомнил он в беседе с «Известиями».

Регионы в России разные, есть побогаче — Тюмень, Челябинская область, Свердловская область, есть победнее, например республики Северного Кавказа. Но в силу своих бюджетных возможностей субъекты всё же могут участвовать в мобилизационных мероприятиях, заключил эксперт.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022