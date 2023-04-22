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Глава МАГАТЭ Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе Запорожской АЭС
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Глава МАГАТЭ Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за обстрелов, которые эксперты фиксировали почти ежедневно. Его заявление в пятницу, 21 апреля, опубликовали на официальном сайте агентства.

«Я видел явные признаки военных приготовлений в этом районе, когда чуть более трех недель назад посетил Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор наши эксперты на месте часто сообщали о том, что слышали взрывы, иногда предполагая интенсивные обстрелы недалеко от места происшествия», — сказал он.

В материале подчеркивается, что недавние отчеты группы МАГАТЭ говорят о серьезных рисках ядерной безопасности, с которыми столкнулась крупнейшая в Европе АЭС из-за военного конфликта на Украине. Гросси отметил, что вынужден настаивать на защите АЭС и продолжит свои усилия с помощью переговоров с Украиной и Россией.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Ранее, 5 апреля, вблизи Запорожской АЭС упал ударный дрон польского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающий безопасность станции, отметил, что атаковать объект украинские боевики решили, несмотря на присутствие там сотрудников МАГАТЭ.

31 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал накладывать на киевские власти международные санкции за случаи обстрелов ЗАЭС.

29 марта Гросси анонсировал создание новой концепции защиты вокруг ЗАЭС. По его словам, целью организации остается подготовка реалистичных мер по безопасности станции, которые могут быть согласованы всеми заинтересованными сторонами.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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