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Физик оценил риск угрозы ЗАЭС из-за поднятия уровня воды в Каховском водохранилище

Физик-ядерщик Ожаровский: уровень воды в Каховском водохранилище не влияет на ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Проблемы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не должны возникнуть из-за того, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 17 м. Об этом 4 мая «Известиям» сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

«Проблемы могут возникнуть, если уровень опускается ниже критической отметки, а не выше. Это первое. Второе — ЗАЭС напрямую не использует Каховское водохранилище как водоем-охладитель. Водоем-охладитель огорожен дамбой. Я считаю, что это обычное весеннее колебание», — сказал он.

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Ранее в этот день спецкор «России 24» Ольга Курлаева сообщила, что уровень воды в Каховском водохранилище в Запорожской области почти достиг критической отметки, могут быть затоплены десятки поселков.

В апреле директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС не должна стать местом катастрофы. Он также отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года. По словам Гросси, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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