Власти Херсонской области сообщили, что были готовы к прорыву ГЭС

Власти Херсонской области были готовы к тому, что Каховская ГЭС может быть разрушена в результате действий украинских боевиков, поэтому все экстренные службы были приведены в максимальную готовность. Об этом помощник начальника пресс-службы губернатора Херсонской области Сергей Мороз сообщил во вторник, 6 июня.

Он отметил, что власти Херсонской области предпринимают все действия для того, чтобы быстрее ликвидировать последствия этого обстрела.

«У нас готовы автобусы, МЧС подготовлено, поэтом все, кому нужна будет эвакуация, будут перевезены в более благополучные районы», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Мороз отметил, что на Левобережье проживало около 20 тыс. человек. Многие уехали из-за угрозы обстрелов со стороны Украины.

Он добавил, что создан оперативный штаб, и вся информация поступает туда.

«Плотина разрушена не полностью, при обстреле пострадала только верхняя часть плотины, через которую и идет сброс воды. Нижняя, подводная часть целая... Вода не останется в дельте Днепра, она уйдет в море, через какое-то время уровень начнет снижаться», — заключил Мороз.

Ранее во вторник глава городской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Новокаховского городского округа Херсонской области после атаки на Каховскую ГЭС, сообщается на сайте kp.ru.

После прорыва ГЭС почти полностью ушла под воду. В результате была разрушена плотина гидроэлектростанции. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению, сообщает телеканал «360».

Ранее в этот день вода из Днепра начала поступать на улицы Новой Каховки после прорыва Каховской ГЭС.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода в городе поднялась более чем на 10 м из-за разрушений на гидроэлектростанции. Мирных жителей вывозят из прибрежных подтопленных зон.

Утром 6 июня Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.