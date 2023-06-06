Военные оцепили территорию вокруг Каховской ГЭС

Военные оцепили территорию вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом во вторник, 6 июня, сообщает корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Это прямая дорога к Каховской ГЭС, буквально 1,5 – 2 км отсюда, можно даже разглядеть крышу главного зала. К сожалению, ближе подойти нет никакой возможности — наши военные оцепили периметр, противник сейчас ведет обстрел из минометов, как по береговой линии, так и по дороге к Каховской ГЭС», — отметил Тимашев.

Также в распоряжении «Известий» появилось видео с последствиями прорыва.

На кадрах видно, что после удара по гидроэлектростанции значительно поднялся уровень воды.

Ранее в этот день Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в свою очередь, сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических «пиков» в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.