Власти Новой Каховки сообщили о затоплении города после прорыва Каховской ГЭС

После прорыва Каховской ГЭС и поднятия уровня воды Новая Каховка оказалась затоплена. Об этом 6 июня сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Посмотрите, что творится за окном: город затоплен», — сказал он телеканалу «Россия 1».

Утром 6 июня Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень воды после прорыва достиг 12 м.

По словам главы города, разрушение Каховской гидроэлектростанции повлекло экологический ущерб, затоплена значительная часть инфраструктурных объектов.

На территории Новокаховского городского округа Херсонской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

«Известия» показали, что после прорыва Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду вместе с окрестностями.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.