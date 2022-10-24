Академик рассказал о последствиях ударов по Каховской ГЭС

Профессор, доктор технических наук, академик Владимир Тетельмин 24 октября в беседе с «Известиями» рассказал о последствиях возможного прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку Херсонской области 19 ракетами, три из них попали в Каховскую ГЭС.

«Если бы все 19 ракет попали в одну точку, тогда бы они могли нанести урон, разрушить часть грунтовой плотины. Она является основной, протяженностью где-то более 3 км. Может, даже часть бетонной плотины, ее протяженность — 400–440 м. Тогда бы в этот образовавшийся проран устремилась бы вода. Она бы нанесла немалый ущерб. Волна большая пошла бы, разрушительная со скоростью, думаю, не менее 50 км/ч. Водяной вал пошел бы вниз по течению, до самого Херсона, и всё на своем пути он бы разрушил», — сказал Тетельмин.

При этом он отметил, что такую плотину, как Каховская, сложно разрушить.

«Пока ничего не получается, но, конечно, к этому наши службы готовятся. Неслучайно эвакуация жителей Херсона происходит, эвакуация правобережной части Днепра. Потому что все пониженные участки, прилегающие к реке, будут затоплены, если произойдет прорыв плотины», — сказал эксперт.

Также в понедельник первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал бредом заявления Украины о подготовке Россией подрыва Каховской гидроэлектростанции. Он отметил, что, несмотря на то что при подрыве Каховской ГЭС пострадают территории и объекты РФ, Киев заявляет о том, что Москва готовит взрыв.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м.