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Макрон заявил о возможном растягивании украинского контрнаступления на месяцы

Макрон: контрнаступление ВСУ продлится от нескольких недель до нескольких месяцев
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Фото: Соцсети
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может продлиться несколько недель или месяцев. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой в Париже.

«Мы надеемся, что она [Украина] одержит максимально возможную победу, чтобы затем можно было начать этап переговоров при хороших условиях», — приводит слова Макрона издание Tagesshau.

Также на пресс-конференции президент Франции отметил, что контрнаступление Украины, начатое «несколько дней назад», тщательно планировалось в течение нескольких недель, и похвалил «превосходство тактического чутья и организованности украинских военачальников», пишет CNN.

Макрон добавил, что Франция «активизировала поставки оружия и боеприпасов, бронетехники и материально-технической поддержки» Украине и планирует продолжить военную помощь.

«Мы продолжаем поставлять [военную технику] и стараемся поддерживать доставленные материалы в рабочем состоянии», — заявил он.

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Ранее, 29 мая, французский активист Ксавье Моро, находящийся в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР), назвал поставки Францией оружия Украине преступлением против населения и истории. По словам активиста, во Франции прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

До этого, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон упомянул о том, что страна готова приступить к обучению украинских пилотов. Кроме того, в тот день в интервью телеканалу TF1 он намекнул о передаче Киеву дальнобойных ракет.

Накануне Макрон по итогам встречи с украинским коллегой в Елисейском дворце сообщил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов ВСУ десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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