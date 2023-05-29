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Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине

Активист назвал поставки Францией оружия Украине преступлением против населения и истории
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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Поставки Францией оружия Украине являются преступлением против населения, традиций и истории. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил «РИА Новости» французский активист Ксавье Моро, находящийся в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Когда я здесь, например, в Горловке, я вижу ранения детей, и (вижу тех — Ред.) у кого уже погибли родители, я, конечно, (это — Ред.) чувствую, как отец. И поэтому я надеюсь, если не на земле, то на небе они (те, кто поставляет оружие — Ред.) будут платить за это, потому что это настоящее преступление», — рассказал он.

По словам активиста, во Франции прекрасно знают, что эти боеприпасы используют не только против солдат, но и против детей.

Моро сообщил, что он закончил военную академию и служил в самом старом десантном полку французской армии. По его словам, в 1935 году Франция отправила на обучение в СССР нескольких офицеров. После их возвращения, во Франции была создана инфраструктура, подготовившая первых французских десантников.

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Ранее, 15 мая, президент Франции Эммануэль Макрон упомянул о том, что страна готова приступить к обучению украинских пилотов. Кроме того, в тот день в интервью телеканалу TF1 он намекнул о передаче Киеву дальнобойных ракет.

Накануне Макрон по итогам встречи с украинским коллегой в Елисейском дворце сообщил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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