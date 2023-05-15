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Франция готова приступить к обучению украинских пилотов

Макрон: обучение украинских пилотов может начаться уже сейчас
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Фото: REUTERS/POOL
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Франция может начать обучать украинских пилотов уже сейчас. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью национальным телеканалам.

«Нет никаких табу. Мы открыли дверь для обучения пилотов <...> вместе с несколькими другими европейскими странами, которые готовы к этому», — приводит его слова сайт BFM TV.

Макрон уточнил, что Франция уже готовила украинских пилотов, но не для военных самолетов.

Он выразил уверенность, что подготовка и способность привести в рабочее состояние оборудование, которое Франция предоставила Киеву, будут «решающими, чтобы позволить Украине выстоять и провести контрнаступление».

О том, что Франция планирует изучить вопрос обучения украинских пилотов управлению западными истребителями, в конце января писала газета Politico. Этот вопрос планировалось обсудить с министром обороны Украины. Тогда же французский президент заявил о возможности поставок истребителей Киеву странами Запада. Однако он подчеркнул, что передача таких вооружений не должна привести к эскалации конфликта.

Позднее, 14 мая, Макрон по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Елисейском дворце сообщил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

Он также подчеркнул, что поддержка, оказываемая его страной с начала боевых действий, продолжается. По словам Макрона, готовятся новые поставки, которые будут учитывать самые неотложные потребности украинской армии.

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Между тем, как заявила ранее в этом месяце заместитель председателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль, Франция должна быть посредником в урегулировании конфликта на Украине. Она отметила, что отправка оружия Киеву является фактом вмешательства в конфликт. Кроме того, политик выразила сожаление, что страны Европы не стремятся к урегулированию ситуации и не садятся за стол переговоров.

Депутат Национального собрания Франции (DLF) Николя Дюпон-Эньян, в свою очередь, и вовсе назвал Макрона маленьким солдатом Зеленского. Он посетовал, что нынешнее руководство страны утратило свободу принятия решений. Но хуже всего то, как считает политик, что на Украину отправляются деньги французов, которые должны идти на национальную оборону государства.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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