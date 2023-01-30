Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС предупредили о трудностях фермеров из-за дешевого зерна с Украины
Мир
Нетаньяху заявил об обсуждении с Блинкеном укрепления альянса против Ирана
Мир
Умер обладатель Кубка Канады хоккеист Бобби Халл
Мир
Лондон сможет поставить Киеву танки Challenger 2 лишь к лету
Экономика
Лавров заявил об адаптации России к новым реалиям в условиях внешнего давления
Мир
Посольство РФ усомнилось в адекватности Джонсона после слов об угрозах от Путина
Спорт
Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с россиянином Головиным
Мир
Бойцы ВСУ пожаловались немецкому журналисту на тяжелое положение под Артемовском
Мир
В США заявили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты
Экономика
Кабмин утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть
Мир
На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому
Армия
Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней
Сюжет:

Макрон допустил поставки военных самолетов Украине

Президент Франции Макрон допустил поставки военных самолетов Украине
0
Фото: REUTERS/Aurelien Morissard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставка западными странами истребителей Украине возможна. Об этом 30 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил телеканал BFM.TV.

Не танк, так этак: ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн
В Брюсселе обсудили «план мира» Зеленского, о санкциях против РФ не договорились

Как политик ответил на вопросы журналистов во время поездки в Гаагу, «нет ничего запретного».

Однако поставка истребителей Киеву не должна быть «эскалацией» или «ослабить французскую армию», отметил французский лидер.

«Мы будем смотреть в каждом конкретном случае», — добавил Макрон.

Ранее в понедельник депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву истребители и другие наступательные вооружения. Накануне Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Страна не допустит эскалации между РФ и НАТО, уверен он.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава может передать Киеву свои истребители F-16 только в координации с Североатлантическим альянсом.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждает возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Днем ранее издание Dziennik gazeta prawna со ссылкой на источник в правительстве Польши сообщило, что в прошлом году Варшава передала Киеву по частям «некоторое количество» истребителей МиГ-29.

Сколько именно истребителей было передано Киеву, в материале не уточнялось. Речь шла о «некотором количестве».

Также 25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023