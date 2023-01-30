Макрон допустил поставки военных самолетов Украине

Поставка западными странами истребителей Украине возможна. Об этом 30 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил телеканал BFM.TV.

Как политик ответил на вопросы журналистов во время поездки в Гаагу, «нет ничего запретного».

Однако поставка истребителей Киеву не должна быть «эскалацией» или «ослабить французскую армию», отметил французский лидер.

«Мы будем смотреть в каждом конкретном случае», — добавил Макрон.

Ранее в понедельник депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву истребители и другие наступательные вооружения. Накануне Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Страна не допустит эскалации между РФ и НАТО, уверен он.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Варшава может передать Киеву свои истребители F-16 только в координации с Североатлантическим альянсом.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждает возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Днем ранее издание Dziennik gazeta prawna со ссылкой на источник в правительстве Польши сообщило, что в прошлом году Варшава передала Киеву по частям «некоторое количество» истребителей МиГ-29.

Сколько именно истребителей было передано Киеву, в материале не уточнялось. Речь шла о «некотором количестве».

Также 25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.