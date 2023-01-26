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Politico узнала об обсуждении странами Запада поставок истребителей Киеву

Politico: страны Запада начали обсуждение возможных поставок истребителей на Украину
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Eur/Michalis Karagiannis
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Ряд западных стран обсуждают возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако существует угроза эскалации конфликта. Об этом 26 января сообщает газета Politico.

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Согласно опубликованной информации, изданию удалось пообщаться с рядом политиков и представителей военных ведомств. Отмечается, что за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и власти Украины.

«Истребители стали бы следующим логичным шагом», — сказал дипломат из Северной Европы в ходе беседы с изданием.

Известно, что Вашингтон уже назвал на данный момент невозможными поставки военных самолетов украинской стороне.

Один из опрошенных источников подчеркнул, что на данный момент передачу современных истребителей западного образца представить совершенно невозможно, однако обсуждение данного шага может начаться в течение 2–3 недель.

Авторы материала полагают, что обсуждения поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. По данным Politico, ряд представителей стран Запада уже подчеркнули, что не считают эту идею плохой, но опасения эскалации слишком высоки.

Ранее, 25 января, правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. Первые танки могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

В тот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации президента США также отметили, что на поставку бронемашин могут уйти месяцы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. План Вашингтона же по отправке Abrams на территорию Украины пресс-секретарь российского президента назвал провальным по технологическим аспектам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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