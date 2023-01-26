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Источник сообщил о передаче Киеву польских истребителей МиГ-29 по частям
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Источник сообщил о передаче Киеву польских истребителей МиГ-29 по частям

Польская газета узнала о передаче Варшавой киевскому режиму истребителей МиГ-29 по частям
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Фото: commons.wikimedia.org
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В прошлом году Варшава передала Киеву по частям «некоторое количество» истребителей МиГ-29. Об этом 25 января сообщило издание Dziennik gazeta prawna со ссылкой на источник в правительстве Польши.

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По его словам, поставки были осуществлены весной прошлого года после «большого спора» о том, стоит ли отправлять Украине истребители и каким образом это сделать. В итоге было принято решение отправить их по частям.

«Фюзеляж или крылья — это тоже запасная часть», — цитирует издание слова источника в польском правительстве.

Сколько именно истребителей было передано Киеву, в материале не уточняется. Отмечается, что речь идет о «некотором количестве».

5 марта прошлого года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

Однако 10 марта в Пентагоне заявили, что не поддерживают передачу Украине Польшей самолетов МиГ-29. Официальный представитель военного ведомства Джон Кирби тогда отметил, что в качестве альтернативы вместо МиГ-29 польская сторона может поставить украинской стороне системы противовоздушной обороны (ПВО).

Еще спустя несколько дней, 15 марта, в НАТО раскритиковали идею поставки польских самолетов Украине, заявив, что она не имеет смысла.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ситуацию с передачей истребителей Польши украинской стороне «дипломатической загадкой». Он объяснил, что не понимает пояснений о невозможности передать самолеты, и подтвердил, что страна продолжит оказывать давление на западных сторонников, запрашивая помощь у США и других партнеров.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждает возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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