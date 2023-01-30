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Депутат бундестага поддержал отказ Шольца дать Киеву истребители

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Фото: REUTERS/Michael Kappeler
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Депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Киеву истребители и другие наступательные вооружения. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Die Welt от 30 января.

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«Олаф Шольц абсолютно прав, когда вскоре после принятия трудного решения по боевым танкам он дает четкий отказ на сразу же вспыхнувшие дебаты о новых поставках Германией наступательных систем вооружений — от истребителей до подводных лодок», — сказал Штегнер.

При этом он отметил, что Берлин, оказывая помощь Киеву, всегда ориентировался на то, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и исключить возможность прямого участия в нем ФРГ.

Накануне в беседе с телеканалом Tagesspiegel Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. Он также сказал, что страна не допустит эскалации между РФ и НАТО.

После решения о поставках Киеву танков ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и Украина.

Как писала газета Politico, обсуждение поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

28 января представитель командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи. Как уточняет испанская газета El País, Киев хочет получить американские самолеты F-16.

До этого, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул: «Мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

В тот же день заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил у западных стран истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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