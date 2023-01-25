Spiegel узнал о запросе Киева на истребители, корабли и подводные лодки НАТО

После обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки. Об написал журнал Der Spiegel в среду, 25 января.

«Поставка танков — это только первый шаг. У нас очень сильный противник, русские производят оружие на полной скорости. Нам нужны боевые корабли, чтобы защитить берег, нам также понадобятся подводные лодки, чтобы предотвратить опасность атаки с Черного моря», — сказал Мельник, чьи слова приводит издание.

Он добавил, что, по его мнению, у западных стран есть все возможности поставить Украине всё вышеперечисленное «без потерь для собственной безопасности».

Отмечается, что в Германии скептически отнеслись к этим заявлениям.

Так, в статье приводится мнение немецкого военного эксперта Мари-Агнес Штрак-Циммерманн по этому поводу.

«Я не вижу возможности поставить после танков самолеты, если говорить прямо», — сказала Штрак-Циммерманн, являясь при этом, по утверждению авторов материала, ярой сторонницей поставок оружия на Украину.

По ее мнению, передача самолетов связана с совершенно другими проблемами и рисками, чем поставка танков.

Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. В немецком кабмине уточнили, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов вооруженных сил (ВС) ФРГ. Там также отметили, что другие европейские страны-партнеры Германии также передадут Киеву немецкие танки со своих складов после выдачи Берлином соответствующего разрешения.

Комментируя это решение, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

Накануне телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран согласились на передачу Украине танков Leopard 2.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. Он указал на то, что отношения между Москвой и Берлином и без того находятся «в достаточно низкой точке».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».