Президент Украины заявил о планах на получение боевых самолетов от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Об этом он заявил 25 января после объявления Запада о поставках танков для Украины.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины»,— заявил украинский президент в своем видеообращении в Telegram-канале.

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

26 января депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказал «Известиям», что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. Такое решение будет возможным, если использование танков Leopard 2 через несколько месяцев не принесет желаемого успеха.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.