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В бундестаге допустили поставки истребителей Украине в будущем

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Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
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Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. Такое решение Берлин способен принять в том случае, если танки Leopard 2 через несколько месяцев не принесут желаемого успеха. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

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«Мы ведь долгое время думали, что основные боевые танки не будут поставлены. Однако так было только некоторое время. Какие есть причины полагать, что боевые самолеты тоже не будут отправлены? То, что это приведет к дальнейшей эскалации? Но ведь и отправка боевых танков, которых не хватает бундесверу, ведет к ней. И всё же решение об их поставке было принято», — подчеркнул депутат.

На этом фоне он считает, что власти могут пойти на поставки истребителей, хотя сейчас такую возможность Берлин исключает.

«Я могу представить, что через два-три месяца, если поставка Leopard 2 не принесет желаемого успеха, то задумаются и о поставке боевых самолетов. Это, конечно, было бы большой ошибкой, но я могу представить, что это случится», — сказал политик.

25 января правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Подробнее читайте в интервью депутата бундестага «Известиям»:

«Это еще один шаг к большей военной эскалации»

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