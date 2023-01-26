Советник минобороны Украины заявил о планах на получение истребителей от Запада

Правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters.

По словам Сака, если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

«Речь не только об F-16: нам нужны самолеты четвертого поколения»,— заявил украинский политик в беседе от 25 января.

Советник минобороны добавил, что на Украину изначально не хотели отправлять ни тяжелую артиллерию, ни системы HIMARS, ни танки, однако сейчас это всё поставляется.

«За исключением ядерного оружия, мы можем получить всё что угодно»,— подытожил Сак.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. Также 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

26 января депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказал «Известиям», что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. Такое решение будет возможным, если использование танков Leopard 2 через несколько месяцев не принесет желаемого успеха.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.