Реклама
Прямой эфир
Общество
Участвовавший в СВО студент из Луганска поблагодарил Путина за демобилизацию
Мир
Великобритания создаст аналог Силиконовой долины между Оксфордом и Кембриджем
Общество
Синоптики спрогнозировали плюсовую температуру в Москве 26 января
Мир
Жители Мюнхена вышли на улицы города с протестами против поставок танков Украине
Мир
В МИД РФ предупредили Запад о последствиях поставок на Украину боеприпасов с ураном
Происшествия
ДНР подверглась обстрелам 16 раз за сутки
Армия
Российские войска пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки
Общество
В России предложили запретить майнинг в жилых домах
Мир
Путин указал на обслуживание политическими элитами Европы интересов третьих стран
Мир
Канцлер ФРГ назвал эффективными готовящиеся к отправке на Украину танки
Общество
В РФ введут штрафы за сокрытие информации о парниковых выбросах
Мир
Новый посол США Линн Трейси прибыла в Москву

Советник минобороны Украины заявил о планах на получение истребителей от Запада

Юрий Сак: западные истребители дадут нам огромное преимущество на поле боя
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters.

Не танк, так этак: ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн
В Брюсселе обсудили «план мира» Зеленского, о санкциях против РФ не договорились

По словам Сака, если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

«Речь не только об F-16: нам нужны самолеты четвертого поколения»,— заявил украинский политик в беседе от 25 января.

Советник минобороны добавил, что на Украину изначально не хотели отправлять ни тяжелую артиллерию, ни системы HIMARS, ни танки, однако сейчас это всё поставляется.

«За исключением ядерного оружия, мы можем получить всё что угодно»,— подытожил Сак.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. Также 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

26 января депутат комитета бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте рассказал «Известиям», что Германия в будущем может решиться и на поставки боевых самолетов Киеву. Такое решение будет возможным, если использование танков Leopard 2 через несколько месяцев не принесет желаемого успеха.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023