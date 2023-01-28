В ВВС Украины заявили о желании получить от Запада 24 истребителя

Украинские власти желают получить от международных союзников 24 истребителя в рамках первой фазы новой военной помощи, пишет 28 января испанская газета El País, ссылаясь на официального представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.

Сообщается, что Киев хочет получить самолеты F-16. Газета уточняет, что поставка почти всех видов вооружений Западом потребовала долгих предварительных переговоров. При этом Украина пока что не получила от стран Североатлантического альянса ни истребителей, ни ракет большой дальности.

Игнат отмечает, что Киев, помимо F-16, рассматривает также иные варианты. «Приоритетом ВВС является получение американских F-16, хотя Киев рассматривает вариант с французскими Rafale и шведскими Gripen», — говорится в статье.

Возможная отправка боевых самолетов на Украину вызывает озабоченность в Западной Европе, говорит представитель командования Воздушных сил ВСУ. Игнат дополняет, что у киевских властей в настоящее время нет средств на покупку истребителей Rafale. El País также указывает на высокую стоимость летного часа французских самолетов и цену западных воздушных судов.

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что «мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую помощь Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля прошлого года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛНР и ДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».