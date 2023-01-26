СМИ предрекли Западу «логистический кошмар» из-за поставок Киеву истребителей

Поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар». Об этом в четверг, 26 января, пишет газета Politico.

«Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины», — говорится в материале, одна из частей которого как раз носит название «логистический кошмар».

Как поясняют авторы статьи, для американских истребителей F-15 и F-16 нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

При этом эксперты полагают, что российские силы могли бы с легкостью выявить попытки построить базы и нанести по ним удар.

Специалисты считают, что более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или истребители шведского производства Gripen, так как они могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и требуют меньшего обслуживания.

Но, по данным издания, оба типа самолетов сейчас в дефиците. Глава минобороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете заявил, что Стокгольм не планирует в ближайшее время отправить Киеву свои истребители.

Отмечается, что другие самолеты, например Rafales производства Франции, могут потребовать присутствия значительного числа западного персонала на Украине для подготовки самолетов к полетам и их ремонту. Эти люди автоматически станут мишенями, добавили в издании.

Авторы материала полагают, что обсуждение поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. По данным Politico, ряд представителей стран Запада уже подчеркнул, что не считает эту идею плохой, но опасения эскалации слишком высоки.

Ранее, 25 января, правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. Первые танки могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации президента США также отметили, что на поставку бронемашин могут уйти месяцы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. План Вашингтона же по отправке Abrams на территорию Украины пресс-секретарь российского президента назвал провальным по технологическим аспектам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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