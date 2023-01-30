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В Польше назвали условие для передачи Киеву истребителей F-16

Премьер Польши Моравецкий: Варшава передаст Киеву истребители F-16 после координации с НАТО
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Фото: Wikipedia.org
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в понедельник, 30 января, заявил журналистам, что Варшава может передать Киеву свои истребители F-16 только в координации с Североатлантическим альянсом.

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Он подчеркнул, что возможная передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) любых воздушных вооружений будет осуществляться в согласовании с участниками НАТО.

Как пример он привел отправку Украине истребителей МиГ несколько месяцев назад.

«Здесь мы будем действовать в полной координации», — подчеркнул он.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждает возможную скорую поставку современных истребителей для нужд ВСУ. Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Ранее, 25 января, издание Dziennik gazeta prawna со ссылкой на источник в правительстве Польши сообщило, что в прошлом году Варшава передала Киеву по частям «некоторое количество» истребителей МиГ-29.

Сколько именно истребителей было передано Киеву, в материале не уточнялось. Речь шла о «некотором количестве».

5 марта прошлого года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

В том же месяце в НАТО раскритиковали идею поставки польских самолетов Украине, заявив, что она не имеет смысла. США также не поддержали Польшу в этом вопросе.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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