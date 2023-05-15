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Во Франции назвали Макрона «маленьким солдатом Зеленского»

Французский депутат Дюпон-Эньян: Макрон стал «маленьким солдатом Зеленского»
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Фото: REUTERS/Laurent Cipriani
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Продолжая оказывать поддержку Украине, лидер Франции Эммануэль Макрон превратился в «маленького солдата» украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал депутат Национального собрания Франции (DLF) Николя Дюпон-Эньян в своем видеообращении, размещенном 14 мая на сайте независимого издания Eu Reporter.

«Независимая внешняя политика основывается на экономической силе, военном бюджете, ядерном сдерживании и на свободе слова. Но с Эммануэлем Макроном всё наоборот. У него больше нет свободы слова. <...> А после того, как он попытался поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным, он стал маленьким солдатом Зеленского», — заявил Дюпон-Эньян.

По его мнению, нынешнее руководство страны утратило свободу принятия решений, впав в зависимость от США. Но хуже всего то, считает политик, что деньги французов, которые должны идти на национальную оборону государства, направляются на Украину.

«И мы не знаем, что на самом деле Зеленский делает с этими деньгами, так как он сам является лишь пешкой», — указал он.

Лидер правоголлистской партии также выразил опасение, что многомиллиардная помощь Украине не оправдывает себя и превращает европейский континент в огромное «поле битвы». Он подчеркнул, что вооружение киевского режима и усиление НАТО выводят из строя всю Европу, и, более того, «подталкивают Россию в объятия Китая».

Размышляя о сложившемся кризисе, Дюпон-Эньян указал, что его причинами послужил отказ в предоставлении русским на Донбассе «особого статуса», как это предполагали Минские соглашения, и нежелание стран Европы разрядить обстановку, которые вместо этого продолжают отправлять миллиарды евро на вооружение Украины. В частности, он заявил, что французское руководство выплатило Украине €7,7 млрд при годовом бюджете обороны Франции €43 млрд.

«Мы должны услышать голос разума в отношении происходящего на Украине, и для этого Франции необходимо вернуться к «реальной политике» [основателя и первого президента Пятой республики Шарля] де Голля», — заключил политик.

Ездим парой: зачем Эммануэль Макрон взял в Пекин главу Еврокомиссии
И чего ожидать от переговоров по украинской теме

Ранее, 18 апреля, агентство Bloomberg написало, что Макрон намерен вместе с КНР работать над планом по мирным переговорам России и Украины. Согласно французской стратегии, переговоры между Россией и Украиной должны состояться этим летом, если «всё пойдет хорошо».

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Известиям», что попытками стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта хочет показать свою активность на фоне проблем внутри страны.

Вместе с тем 6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что заявление Макрона о том, что только Китай может «образумить Россию» и вернуть ее за стол переговоров, не имеет ничего общего с реальностью.

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