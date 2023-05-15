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Макрон заявил о поставках колесных танков AMX-10RC Украине

Макрон: Франция оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и танками AMX-10RC
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Фото: commons.wikimedia.org/Boevaya mashina
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Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC. Об этом 14 мая сообщается в совместном заявлении французского президента Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским по итогам их встречи в Елисейском дворце.

«Поддержка, оказываемая Францией обороне Украины с начала боевых действий, продолжается, и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности. В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — говорится в коммюнике.

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Ранее, 12 мая, заместитель председателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль заявила, что Франция должна быть посредником в урегулировании конфликта на Украине. По ее мнению, отправка оружия Киеву является фактом вмешательства в конфликт на Украине и ведет к его эскалации. Марешаль также выразила сожаление, что страны Европы не стремятся к урегулированию ситуации и не садятся за стол переговоров.

Между тем 12 апреля польские СМИ сообщили, что Франция блокирует решение Евросоюза о выделении боеприпасов Украине. Также отмечалось, что во Франции отказываются распределять средства на совместные заказы снарядов.

Еще 30 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о стягивании ВСУ западной бронетехники и вооружения на линию соприкосновения на запорожской направлении. Он отметил, что среди используемой украинскими боевиками техники были замечены в том числе и французские AMX-10RC.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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