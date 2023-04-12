СМИ сообщили о блокировании Францией выделения средств на боеприпасы Украине

Франция блокирует решение Евросоюза о выделении боеприпасов Украине. Об этом 12 апреля сообщило польское агентство PAP.

По его данным, Франция выступила против того, чтобы средства выделялись на покупку боеприпасов за пределами Евросоюза. Переговоры об этом еще продолжаются, сообщил источник в Евросоюзе. Также во Франции отказываются распределять средства на совместные заказы снарядов.

«Французы перед пасхальными праздниками заблокировали решение ЕС о втором миллиарде евро. В проекте было указано, что боеприпасы должны быть возмещены только в зависимости от спроса, предъявляемого Украиной. Париж, однако, хочет без объяснения причин вычеркнуть эту запись», — говорится в сообщении агентства.

Такая позиция Франции может говорить о лоббировании интересов оборонных компаний, которые хотят принудить к производству боеприпасов, в которых Украина не будет нуждаться.

Большинство стран Евросоюза, в том числе Польша, выступили против действий Парижа. Ожидается, что переговоры продолжатся 12 апреля.

20 марта страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, план состоит из трех шагов: €1 млрд пойдет на немедленные поставки, €1 млрд — на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей.

В тот же день агентство France Presse сообщило, что страны Евросоюза пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на €2 млрд. Договоренность была достигнута во время заседания совета министров иностранных дел и обороны стран ЕС, на котором обсуждался план снабжения Киева.

14 марта Совет Европейского союза увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования может «лишь затянуть всю историю».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.