Совет ЕС увеличил фонд мира для поставок оружия Украине на €2,2 млрд

Совет Европейского союза увеличил на €2,2 млрд объем Европейского фонда мира, из которого Евросоюз выделяет средства на оружие для Украины. Об этом совет сообщил 14 марта.

«Совет ЕС утвердил решение о повышении финансового потолка Европейского фонда мира до €7,979 млрд в текущих ценах до 2027 года, что позволит покрыть дополнительные финансовые потребности», — говорится в сообщении.

Фонд создали в марте 2021 года для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность, напоминает «Газета.Ru». Изначально планировалось ему выделить порядка €5,7 млрд.

Ранее, 8 марта, послы Евросоюза утвердили выделение дополнительных €2 млрд в ценах 2018 года (€2,2 млрд в текущих ценах) в Европейский фонд мира. Это решение назвали «четким сигналом о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров».

До этого, 1 марта, глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза выделить €1 млрд на поставку вооружения для Украины из Европейского фонда мира. При этом он предложил ставку возмещения расходов до 90% взамен на своевременную поставку боеприпасов.

При этом в тот день госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что лидеры стран ЕС не хотят добиться прекращения огня на Украине. После принятия решения о поставках украинской армии танков и при нынешних переговорах о передаче самолетов есть шанс, что следующим шагом может стать отправка на Украину военнослужащих из ЕС, выразил мнение Менцер.

20 января Боррель сообщил, что Европейский союз и страны-участницы суммарно выделили €10 млрд в качестве военной помощи на нужды Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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