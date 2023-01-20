Боррель рассказал о €10 млрд суммарной помощи от стран ЕС Украине

Европейский союз (ЕС) и страны-участницы суммарно выделили €10 млрд в качестве военной помощи на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«В сумме мы получаем почти €10 млрд военной помощи», — сказал дипломат в ходе церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика», которая прошла в Мадриде.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что конфликт на территории Украины достиг «переломного момента», поэтому нельзя замедляться с оказанием поддержки Киеву.

До этого, 19 января, Венгрия заблокировала утверждение ЕС очередного транша военной помощи на приобретение вооружения для Украины. Сообщается, что речь идет о сумме €500 млн, которую планировалось выделить из Европейского фонда мира.

18 января генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на сегодняшний день Украина по-особенному нуждается в поддержке, в том числе военной, и заявил о необходимости наращивать темпы поставок Киеву.

В декабре 2022 года Боррель сказал, что Европейский союз потратил €214 млрд на военные расходы, увеличив их на 6% по сравнению с предыдущим годом. По его словам, запасы оружия в ЕС, поставляемого Украине, истощаются из-за того, что годами не обеспечивалось необходимое финансирование.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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