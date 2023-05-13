Франция должна быть посредником в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 12 мая заявила заместитель председателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль в эфире телеканала LCI.

«Роль Франции должна заключаться в том, чтобы попытаться быть посредником, заинтересованным в диалоге, который ведет к миру. Для этого она должна придерживаться равновесия: она не может примыкать к одной из двух сторон и становиться участницей военных действий», — заявила Марешаль.

По ее мнению, отправка оружия Киеву является фактом вмешательства в конфликт на Украине и ведет к его эскалации. Марешаль также выразила сожаление, что страны Европы не стремятся к урегулированию ситуации и не садятся за стол переговоров.

«Мы могли внести свой вклад в мир… если бы Франция сделала так, чтобы Минские соглашения, у истоков которых она стояла, были действительно исполнены», — добавила политик.

Ранее в этот день депутат бундестага Штефан Койтер призвал Германию отказаться от участия в вооруженном конфликте на Украине и прекратить поставки оружия в Киев.

Накануне обозреватель The Telegraph заявил, что британские крылатые ракеты Storm Shadow, которые Лондон планирует передать Киеву, не изменят картину боевых действий в зоне проведения спецоперации.

До этого, 12 апреля, сообщалось, что Франция выступила против того, чтобы средства выделялись на покупку боеприпасов за пределами Евросоюза.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.