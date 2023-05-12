Германия всё больше втягивается в вооруженный конфликт на Украине из-за чрезмерного лоббизма и феминистской политики партии «Союз-90/Зеленые», сопредседателем которой до 2022 года являлась министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Об этом заявил 12 мая депутат бундестага Штефан Койтер.

В опубликованном в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обращении парламентарий заявил, что конфликт на Украине не является делом Германии.

«Я заявляю от имени фракции: мы не хотим поставок оружия! Мы должны держаться в стороне!» — сообщил он.

Койтер также выступил категорически против попыток некоторых фракций бундестага призвать правительство Германии противостоять сближению России и Китая.

«Я заявляю: «Нет»! Это конкуренция: за полезные ископаемые и проекты. Политически мы должны делать лучшие предложения. Прикрываясь гуманитарными проектами, при этом грозя поднятым указательным пальцем, немецкое правительство цели не достигнет», — заявил депутат.

Он также выразил уверенность, что Германия ведет провальную внешнюю политику во многом из-за действий министра Бербок, которая придерживается «зеленых» и феминистских взглядов. Главу МИД ФРГ Койтер назвал «позором для Германии», поскольку ее надменность уже заметна всем в высокомерном поведении за границей. Депутат напомнил, что в Китае Бербок отказали в пожатии руки, а в Индии ее встречали без протокольного уважения.

Ранее, 5 апреля, вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что отправка войск Германии на Украину является красной чертой, которую нельзя переходить.

20 апреля председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что европейских солдат не будут отправлять на Украину. Также она исключила поставки на Украину истребителей Tornado и Eurofighter.