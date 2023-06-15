Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на ЗАЭС

На Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. Об этом 15 июня сообщил Telegram-канал ЗАЭС.

«На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация МАГАТЭ. Ее возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси», — говорится в сообщении.

Пресс-служба ЗАЭС отметила, что это третий подобный визит. На станции работают несколько специалистов агентства, которые периодически меняются.

Днем ранее Гросси отложил свой визит на ЗАЭС, намеченный на 14 июня, чтобы дать украинской стороне больше времени на подготовку условий для безопасной ротации экспертов организации.

В тот же день врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за 1–1,5 месяца. Он добавил, что у властей региона нет проблем в быстром восстановлении инфраструктуры. Потребители энергии у станции есть.

Также 14 июня глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что на Запорожской АЭС не зафиксировано превышений нормативов радиации.

Ранее, 9 июня, Россия уведомила МАГАТЭ о том, что распределительное устройство Запорожской ТЭС, прежде связанное с ЗАЭС, подверглось ударам дронов-камикадзе. Эксперты агентства намерены дать независимую оценку этой информации.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

В тот же день Гросси сказал, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС нет.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.