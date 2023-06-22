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В Кремле назвали ложью обвинения Зеленского о подготовке теракта на ЗАЭС

Песков: обвинения Зеленского в адрес РФ о якобы подготовке теракта на ЗАЭС — очередная ложь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 22 июня, назвал ложью обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Москвы о подготовке теракта на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Это и есть очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ на месте. Весьма высокая оценка с их стороны», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Песков также добавил, что в ближайшее время запланированы контакты гендиректора организации Рафаэля Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым.

«Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается. Мы заинтересованы в продолжении этих контактов, и МАГАТЭ заинтересовано. Все остальное — ложь», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день Зеленский выступил с обращением в Telegram, в котором заявил, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС.

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20 июня постпред России в Вене Михаил Ульянов рассказал «Известиям», что украинские военные нарушили режим тишины, когда миссия МАГАТЭ во главе с Гросси двигалась в сторону Польши после осмотра ЗАЭС. При этом, как подчеркнул Ульянов, Гросси включил эту информацию в сводки по итогам визита, однако не указал, кто именно открыл огонь.

15 июня делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС после подрыва Каховской ГЭС, это был уже третий подобный визит. По его итогам Гросси заявил, что ситуация на электростанции после разрушения ГЭС серьезная, однако уровень воды для охлаждения генераторов достаточный, работы насосов не требуется.

Гендиректор агентства также рассказал, что осмотрел одну из поврежденных труб брызгального бассейна, где несколько дней назад были обнаружены осколки снаряда гаубицы М777 производства США, числящиеся на вооружении украинской армии. По его словам, специалисты миссии обнаружили как минимум три поврежденных участка труб, по которым проходит техническая вода для охлаждения отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, в том числе внутри самих реакторов.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 до 11,27 м.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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