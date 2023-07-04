Реклама
Прямой эфир
Общество
В селе под Пензой 18 человек заразились корью
Общество
Пожар на химическом предприятии в Санкт-Петербурге потушен
Происшествия
В Воронежской области три человека пострадали и один погиб от удара молнии
Происшествия
В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ
Авто
Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит крупное производство бытовой химии
Мир
В Иране заявили об увеличении поставок энергоносителей после вступления в ШОС
Общество
Путин заявил о передаче Дагестану 5 млрд рублей
Мир
Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента
Мир
МИД РФ назвал невозможными атаки дронов на Московский регион без помощи США и НАТО
Мир
ТОФ США разместил в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27
Происшествия
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Общество
МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова
Сюжет:

Карчаа раскрыл подробности возможной атаки Киева на ЗАЭС

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассматривают несколько вариантов удара по Запорожской АЭС. Об этом во вторник, 4 июля, рассказал «Известиям» советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«По нашим данным, 3 июля самолеты вывезли с Южно-Украинской АЭС радиоактивные материалы, которыми начинили боеприпасы. Эти боеприпасы должны быть сброшены с воздушного судна», — уточнил Карчаа.

Если же атака пройдет неудачно, Киев может применить «Точку-У» с головкой, начиненной радиоактивными материалами, добавил он.

По словам Карчаа, подобные провокации направлены на создание «правовых шлюзов» для легализации участия НАТО в качестве стороны конфликта. Он добавил, что напряженность будет сохраняться, как минимум, до саммита альянса в Вильнюсе.

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

Ранее в этот день советник главы «Росэнергоатома» заявил, что для удара по ЗАЭС будут использоваться высокоточные средства большой дальности и беспилотные летательные аппараты-камикадзе.

Также Карчаа в разговоре с «Известиями» отметил, что Киев хочет довести ситуацию на Запорожской АЭС до ядерного инцидента и радиационного заражения.

29 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции. Также Небензя сказал, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами.

До этого, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от Службы безопасности Украины данные об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на Запорожской АЭС. Он призвал страны обратить внимание на эту информацию. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью данные обвинения в адрес Москвы.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023