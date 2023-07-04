Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента

Украина хочет довести ситуацию на Запорожской АЭС до ядерного инцидента и радиационного заражения, Киев тщательно спланировал эту операцию при помощи Запада. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Он рассказал, что главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси во время визита на ЗАЭС передали один из осколков, найденных на дне брызгального бассейна станции после обстрела со стороны украинских боевиков. Главу МАГАТЭ призвали попросить президента Украины Владимира Зеленского «больше не стрелять по атомной станции подобными вещами». Кроме того, Гросси продемонстрировали трубы, разбитые осколками снарядов.

«Даже по географии — я Рафаэлю сказал — нужно иметь тройку с минусом, чтобы понять, откуда прилетело. По характерным признакам расположения пробоин на этой трубе», — сказал Карчаа.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» пояснил, что брызгальные бассейны по низу усланы гидроизолирующим слоем, также внизу находится песок. Пробить это покрытие может попадание снаряда.

Карчаа подчеркнул, что снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в менее прочные помещения на ЗАЭС, где расположено свежее ядерное топливо или отработанные радиоактивные материалы. По его словам, повреждение системы охлаждения может привести к ядерному инциденту.

Отмечается, что в настоящее время ВСУ постоянно врут, манипулируют и обвиняют во всем Москву. Характер действий киевского режима, как считает Карчаа, говорит о том, что Украина планирует операцию, целью которой является ядерный инцидент и радиационное заражение.

«С одной стороны это безумный украинский режим, потерявший, судя по всему, последние остатки разума. А с другой стороны, их истинные хозяева за океаном, которым всё равно, что произойдет с территориями, с людьми. Причем не только в Энергодаре, близлежащих районах Украины или РФ, это накрыть может гораздо большие по площади территории, в том числе и с захватом европейских стран», — добавил Карчаа.

Ранее, 7 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о жестком ответе РФ на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники объекта и члены их семей.

До этого, 30 мая, Гросси, выступая на заседании Совета безопасности ООН, отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. Еще в начале мая он сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.