Россия жестко ответит на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС

Россия будет предельно жестко отвечать на любые украинские атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом в среду, 7 июня, в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции, и город Энергодар, в котором проживают сотрудники объекта и члены их семей», — заявила Захарова.

Кроме того, представитель МИДа подчеркнула, что киевский режим, пытаясь диктовать свои условия, отверг предложенные главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси пять принципов по обеспечению безопасности ЗАЭС. Вследствие чего Россия будет обеспечивать защиту объекта таким образом, чтобы не дать Киеву и поддерживающему его Западу нарушить безопасность станции.

Захарова также отметила, что Россия не размещала предназначенные для наступательных действий войска и военную технику на территории станции.

«На станции находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от нападений киевского режима, а также для ликвидации возможных последствий», — уточнила официальный представитель МИДа

Ранее в среду, 7 июня, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что единственным источником угроз для ЗАЭС является киевский режим.

До этого, 30 мая, выступая на заседании Совета безопасности ООН, Гросси отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка. А в начале мая Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ обеспокоены всё более непредсказуемой и потенциально опасной ситуацией на Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.