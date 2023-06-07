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«Росэнергоатом» назвал Украину единственной угрозой ЗАЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Карчаа: угроза Запорожской АЭС исходит только от Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) угрожает только Украина. Об этом 7 июня заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Все угрозы Запорожской атомной станции как исходили с лета прошлого года со стороны, подконтрольной украинскому режиму, так и исходят по сей день», — заявил Карчаа «РИА Новости».

Он подчеркнул, что ядерного инцидента не случилось скорее вопреки усилиям украинской стороны, чем благодаря им.

Карчаа также не исключил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС из реактивных систем залпового огня HIMARS и крылатыми ракетами Storm Shadow.

«Я отвечу так: не дай бог, но такое предполагать можно», — считает он.

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Ренат Карчаа 6 июня назвал проявлением непрофессионализма или провокацией спекуляции на тему угрозы безопасности ЗАЭС. Он прокомментировал также инцидент, который произошел на Каховской АЭС, заявив, что он не несет в себе рисков и угроз ядерной безопасности.

По словам эксперта, на данный момент на ЗАЭС два реактора находятся в состоянии ремонта, три в «холодной остановке», а еще один — в конфигурации «горячей остановки» — это значит, что сейчас нагрузка на станцию минимальна, потому она диктует условия обеспечения безопасности АЭС.

Ранее в этот день глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что непосредственного риска для безопасности Запорожской АЭС на фоне ситуации с разрушениями на Каховской ГЭС нет.

В этот же день постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что Пекин обеспокоен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и возможными последствиями. КНР призвала не допускать ядерной эскалации в связи с появившейся угрозой функционированию Запорожской АЭС.

Тогда же Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС создает дополнительную угрозу для находящейся в сложной обстановке Запорожской АЭС.

Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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