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Китай выразил беспокойство в связи с инцидентом на Каховской ГЭС

Постпред КНР в ООН: Китай озабочен разрушением Каховской ГЭС и призывает не допускать атак
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Фото: РИА Новости
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Пекин обеспокоен ситуацией вокруг Каховской ГЭС и возможными последствиями. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Он заявил о необходимости соблюдать международное гуманитарное право и прилагать все усилия для защиты людей и гражданской инфраструктуры. Также дипломат отметил, что КНР призывает не допускать ядерной эскалации в связи с появившейся угрозой функционированию Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Каховское водохранилище является значительным источником воды для охлаждения Запорожской АЭС. <…> В будущем может сложиться ситуация, когда продолжать прокачивать воду для АЭС будет невозможно», — пояснил Чжан Цзюнь.

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В свою очередь заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс отметил, что организация крайне озабочена положением людей на подтопленных территориях и готова направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые РФ районы.

Тогда же генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС создает дополнительную угрозу для находящейся в сложной обстановке Запорожской АЭС.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.

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